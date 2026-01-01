Η CIA «αδειάζει» τον Πούτιν για την ουκρανική επίθεση με drones στο σπίτι του – Θυμωμένος ο Τραμπ

Η CIA εκτιμά ότι η Ουκρανία δεν στόχευσε κατοικία που χρησιμοποιεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε πρόσφατη επίθεση με drones στη βόρεια Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η αξιολόγηση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον ισχυρισμό που, όπως έγινε γνωστό, είχε μεταφέρει ο ίδιος ο Πούτιν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Όπως ανέφεραν πηγές που επικαλείται το CNN, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε σχετικά τον Τραμπ την Τετάρτη, ξεκαθαρίζοντας ότι, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πως σημειώθηκε τέτοια επίθεση ή ότι υπήρξε στόχευση της προεδρικής κατοικίας.

Ενοχλημένος με την στάση της Ρωσίας ο Τραμπ

Η Μόσχα είχε δημοσίως κατηγορήσει την Ουκρανία ότι επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Πούτιν, ισχυρισμό τον οποίο ο Τραμπ ανέφερε σε δημοσιογράφους, λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος τού το είχε μεταφέρει προσωπικά. Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η πληροφορία τον ενόχλησε, εμφανιζόμενος να την αποδέχεται, παρά τη σθεναρή διάψευση από το Κίεβο.

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό», είχε πει χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ένιωσε «πολύ θυμωμένος» όταν άκουσε τον ισχυρισμό. Παράλληλα, είχε παραδεχθεί ότι είναι «πιθανό» η καταγγελία να μην ευσταθεί, για να συμπληρώσει ωστόσο πως «ο πρόεδρος Πούτιν μου είπε σήμερα το πρωί ότι συνέβη».

Μετά την ενημέρωση από τον επικεφαλής της CIA, ο Τραμπ φάνηκε να τηρεί πιο επιφυλακτική στάση. Την Τετάρτη ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social σύνδεσμο προς άρθρο γνώμης της New York Post με τίτλο «Η μπλόφα Πούτιν για “επίθεση” δείχνει ότι η Ρωσία είναι αυτή που εμποδίζει την ειρήνη». Στο άρθρο, η συντακτική ομάδα της εφημερίδας χαρακτήριζε «υποκριτικό» το γεγονός ότι ο Πούτιν, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, εμφανίζεται αγανακτισμένος για υποτιθέμενη βία κοντά του, ενώ τόνιζε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η επίθεση συνέβη ποτέ. Υπενθύμιζε επίσης ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό και ότι το Κρεμλίνο παραδέχθηκε πως δεν μπορούσε να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

Η αποκάλυψη της αμερικανικής εκτίμησης, που μετέδωσε αρχικά η Wall Street Journal, έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών επαφών υπό την ηγεσία του Τραμπ και των απεσταλμένων του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Πούτιν προέβαλε τον ισχυρισμό μία ημέρα μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, από την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ουκρανική επίθεση σε ρωσοκρατούμενα εδάφη της Χερσώνας με 24 νεκρούς

Τον θάνατο 24 ανθρώπων που γιόρταζαν την αλλαγή του χρόνου στις κατεχόμενες περιοχές της ουκρανικής περιφέρειας της Χερσώνας ανέφερε ο τοποθετημένος από τους Ρώσους εισβολείς διοικητής τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την -ανεπιβεβαίωτη προς το παρόν- πληροφόρηση από τον Βλαντιμίρ Σάλντο μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, επρόκειτο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε χώρο όπου γιορταζόταν η έλευση του 2026. Επρόκειτο για καφετέρια και ξενοδοχείο.

Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν τουλάχιστον 24 νεκροί και πάνω από 50 τραυματίες, ανέφερε ο κ. Σάλντο.

Η επίθεση έλαβε χώρα, κατά τον ίδιον, στο χωριό Χόρλι, έναν παραθαλάσσιο οικισμοί κοντά στην Κριμαία.

Η ημικατεχόμενη από το 2022 περιφέρεια της Χερσώνας συνορεύει στα νότια της Ουκρανίας με τη χερσόνησο της Κριμαίας, που τελεί υπό ρωσική κατοχή από το 2014.

Οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τον Σεπτέμβριο του 2022 σημαντικό κομμάτι της περιφέρειας, περιλαμβανομένης και της ίδιας της πόλης της Χερσώνας, που πλέον αποτελεί ορμητήριο των ουκρανικών δυνάμεων για τις μάχες με τους Ρώσους στον ουκρανικό Νότο και για επιθέσεις με drones κατά της Κριμαίας.

