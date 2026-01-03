search
ΚΟΣΜΟΣ

03.01.2026 11:58

Iταλικές Άλπεις: Τουλάχιστον 3 νεκροί από χιονοστιβάδες

03.01.2026 11:58
alpeis

Σε τουλάχιστον τρεις έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στις ιταλικές Άλπεις εξαιτίας χιονοστιβάδων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των υπηρεσιών διάσωσης.

Το μεσημέρι, χιονοστιβάδα παρέσυρε δύο σκιέρ στην κοιλάδα Μάιρα του Πεδεμοντίου (Πιεμόντε), κοντά στα γαλλικά σύνορα, σε υψόμετρο 2.300 μέτρων. Απεγκλωβίστηκαν από άλλους σκιέρ, αλλά ένας εκ των δύο – μια Γερμανίδα – ήταν ήδη νεκρή όταν έφθασε το ελικόπτερο διάσωσης.

Γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 στην Ελλάδα), λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, στο Μπόμπιο Πέλιτσε (κοντά στο Τορίνο), ένας Γάλλος σκιέρ παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα. Συσκευή εντοπισμού (GPS) σήμανε συναγερμό και ένας Γάλλος που έκανε σκι μαζί του έφθασε σε ορεινό καταφύγιο και ζήτησε βοήθεια. Ωστόσο, μέχρι να φθάσουν οι διασώστες, ο άτυχος σκιέρ είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε επίσης ότι ένας 50χρονος Ιταλός σκοτώθηκε το πρωί εξαιτίας χιονοστιβάδας σε βουνοπλαγιά της περιφέρειας Βένετο, όπου έκανε πεζοπορία μαζί με φίλο του.

Ο συνδυασμός έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων είχε αυξήσει τις τελευταίες ημέρες τον κίνδυνο χιονοστιβάδων στις ιταλικές Άλπεις, με τις αρχές να απευθύνουν εκκλήσεις σε παράτολμους σκιέρ και πεζοπόρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

