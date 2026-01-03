Βενεζουέλα: Αμερικανικές επιθέσεις σε Καράκας και άλλες πόλεις – Ο Μαδούρο έχει συλληφθεί και βρίσκεται εκτός της χώρας υποστηρίζει ο Τραμπ

Ο Νικολάς Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα, καταγγέλλοντας τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Καράκας και άλλες περιοχές. Ο πρόεδρος της χώρας, ο οποίος έχει επιβιώσει από απόπειρες πραξικοπημάτων και έχει γίνει στόχος Αμερικανών τους τελευταίους μήνες, ζήτησε με διάγγελμά του από τον λαό της χώρας να βγει στους δρόμους, κάνοντας παράλληλα λόγο για προετοιμασίες για ένοπλο αγώνα απέναντι στην ξένη επίθεση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι συνελήφθη και έχει ήδη μεταφερθεί εκτός της Βενεζουέλας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μιας μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της Νίκολας Μαδούρο, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του έχει συλληφθεί και ήδη βρίσκεται εκτός χώρας. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε συνέντευξη Τύπου από το Μαρ α Λάγκο αργότερα σήμερα.

Στο Καράκας ακούστηκαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, ενώ σημειώθηκαν εκρήξεις τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις, όπως το Φρούριο Τιούνα στη νότια πλευρά της πόλης, που είναι το κύριο στρατιωτικό συγκρότημα της Βενεζουέλας, καθώς στεγάζει το Υπουργείο Άμυνας, τη Στρατιωτική Ακαδημία και άλλες υπηρεσίες.

Από τους βομβαρδισμούς φαίνεται να διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά η ανταποκρίτρια του CNN, μία έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, που το παράθυρό μου έτρεμε μετά από αυτήν».

🚨#BREAKING: Reuters reports that U.S. ground forces and United States Air Force assets are currently on the ground and active in and around Caracas, Venezuela. Multiple explosions have been reported and observed across the capital as operations continue. pic.twitter.com/96mTpvxmQX — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 3, 2026

Το Defence Intelligence ανέφερε νωρίτερα ότι φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ότι δεκάδες ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού έχουν εντοπιστεί να πετούν πάνω από το Καράκας.

‼️🇺🇸💥🇻🇪Reports indicate that large scale military operations may be underway against Venezuela, as dozens of U.S. Army helicopters have reportedly been seen flying over the capital city of Caracas. pic.twitter.com/3kH3tLXwXQ — Defense Intelligence (@DI313_) January 3, 2026

Κάτοικοι του Καράκας ανέφεραν ακόμη ότι σε πολλές περιοχές της βενεζουελάνικης πρωτεύουσας έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, με το Reuters να αναφέρει ότι χωρίς ρεύμα έχει μείνει και η νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μεγάλη στρατιωτική βάση.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το BBC ανέφεραν ότι μεταξύ άλλων επλήγησαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα στο κέντρο της πόλης καθώς και η μεγάλη στρατιωτική βάση Φουέρτε Τιούνα.

Eν τω μεταξύ, υπάρχουν αναφορές ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν και το σημείο που έχει ενταφιαστεί ο πρώην πρόεδρος Ούγκο Τσάβες στο Καράκας.

US forces struck the mausoleum of Venezuela’s former President Hugo Chávez in Caracas.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/qJwg0ABKaK — AF Post (@AFpost) January 3, 2026

Βίντεο που εξασφάλισε και επαλήθευσε το CNN δείχνει δύο στήλες καπνού να υψώνονται στον νυχτερινό ουρανό, ανάμεσα στα φώτα της πόλης. Στη βάση της μίας στήλης διακρίνεται πορτοκαλί λάμψη. Στη συνέχεια φαίνεται για λίγο μια λάμψη σε άλλο σημείο, ακολουθούμενη από έναν υπόκωφο κρότο.

Κάτοικος της παράκτιας πόλης Higuerote στη Βενεζουέλα δήλωσε στο CNN ότι ξύπνησε από θορύβους που αρχικά νόμιζε πως ήταν πυροτεχνήματα, πριν ακούσει περισσότερες εκρήξεις σε όλη την πόλη, με τον ουρανό να κοκκινίζει και τους γείτονες να βγαίνουν έξω τρέχοντας και να ουρλιάζουν.

Η πόλη Higuerote βρίσκεται στις ακτές της Βενεζουέλας, περίπου 85 χιλιόμετρα ανατολικά του Καράκας.

Τα βενεζουελάνικα μέσα Efecto Cocuyo και Tal Cual Digital είχαν προηγουμένως μεταδώσει ότι εκρήξεις ακούστηκαν στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, καθώς και στο Higuerote.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κάτι σαν πυροτέχνημα», δήλωσε ο 23χρονος άνδρας, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας.

«Μετά ακολούθησε άλλη μία και το έδαφος άρχισε να δονείται. Τότε κατάλαβα ότι ήταν κάτι πιο σοβαρό. Οι γείτονές μου άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν πάνω-κάτω στον δρόμο, οπότε βγήκα από το σπίτι και είδα έναν τεράστιο “τοίχο” καπνού.

Ο ουρανός κοκκίνισε ξαφνικά και λίγα δευτερόλεπτα μετά ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος στον αέρα. Έπειτα επικράτησε σιγή για περίπου 20 λεπτά και μετά ακούσαμε ξανά αεροπλάνα, και στη συνέχεια δύο ακόμη εκρήξεις.

Μετά από αυτό, όλα έτρεμαν. Οι εκρήξεις έμοιαζαν σαν να ήταν “ελεγχόμενες”, αλλά σαν να κατέστρεψαν ολόκληρο το αεροδρόμιο.

Τώρα, δύο ώρες αργότερα, δεν έχω ακούσει καμία σειρήνα από ασθενοφόρα, αστυνομία ή πυροσβεστική.

Η τελευταία βόμβα έπεσε πριν από 40 λεπτά. Από τότε δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι περισσότεροι φίλοι μου και οι άνθρωποι που ξέρω είναι όλοι τρομαγμένοι και ανεβάζουν βίντεο στα WhatsApp statuses. Είναι όλα ένα χάος».

Σύμφωνα με το Assossiated Press, τουλάχιστον επτά εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 2 π.μ. τοπική ώρα, το Σάββατο, ενώ υπάρχουν αναφορές για αεροσκάφη που πετούσαν χαμηλά πάνω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

The US is currently conducting airstrikes in Venezuela’s capital, Caracas, with US helicopters seen in some clips.



Military installations and refineries are currently being targeted.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/PFJt4SVO73 — AF Post (@AFpost) January 3, 2026

Κάτοικοι σε διάφορες γειτονιές της πόλης βγήκαν εσπευσμένα στους δρόμους.

Προσφυγή στον ΟΗΕ

Ο Μαδούρο στο μήνυμά του επισήμανε πως η Βενεζουέλα θα προσφύγει στον ΟΗΕ για την παραβίαση της κυριαρχίας της και του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ.

Κάλεσε, μάλιστα, τους λαούς και τις κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, καθώς και όλοκληρου του κόσμου, να κινητοποιηθούν απέναντι στην εν λόγω «αυτοκρατορική επιθετικότητα».

BREAKING: Venezuelan President Nicolas Maduro has declared a national emergency after explosions were heard in Caracas.



Follow live 🔗 https://t.co/D40FIyT5hP pic.twitter.com/2318zIh2bc — Sky News (@SkyNews) January 3, 2026

«Ο στόχος αυτής της επίθεσης δεν είναι άλλος παρά η αρπαγή των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας και ιδιαίτερα του πετρελαίου της και των ορυκτών της, καθώς επιχειρεί να συντρίψει δια της ισχύος την πολιτική ανεξαρτησία του Έθνους», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση «καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης και να απορρίψουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», σύμφωνα με το κείμενο.

«Ο λαός της Βενεζουέλας και οι Μπολιβαριανές Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις του, σε άρτια λαϊκή-στρατιωτική-αστυνομική ενότητα, έχουν αναπτυχθεί για να εγγυηθούν την κυριαρχία και την ειρήνη», αναφέρει η ανακοίνωση της βενεζουελανικής κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας διέταξε την εφαρμογή όλων των εθνικών αμυντικών σχεδίων στον κατάλληλο χρόνο και τις κατάλληλες συνθήκες, σε αυστηρή συμμόρφωση με το Σύνταγμα της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, τον Οργανικό Νόμο για τις Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης και τον Οργανικό Νόμο για την Εθνική Ασφάλεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπέγραψε και διέταξε την εφαρμογή του Διατάγματος που κηρύσσει Κατάσταση Εξωτερικής Αναταραχής σε όλη την εθνική επικράτεια, για την προστασία των δικαιωμάτων του πληθυσμού, την πλήρη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και την άμεση μετάβαση σε ένοπλο αγώνα.

Αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα αρνήθηκε να προβεί σε επίσημο σχόλιο για την κατάσταση που εξελίσσεται στη χώρα.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα γεγονότα που αναφέρονται στη Βενεζουέλα. Οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη πληροφορία θα κοινοποιηθεί εγκαίρως μέσω επίσημων διαύλων», αναφέρει σε σύντομη δήλωσή της.

Επιβεβαιώνουν οι ΗΠΑ τη συμμετοχή τους στους βομβαρδισμούς

Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται πίσω από σειρά πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

🇺🇸🇻🇪‼️ | URGENTE — CBS News confirma que el Presidente Donald Trump ordenó ataques aéreos contra objetivos dentro de Venezuela, incluyendo instalaciones militares, según funcionarios estadounidenses. Es la confirmación oficial de una operación directa tras horas de explosiones y… pic.twitter.com/jWJmoy7VsM — UHN Plus (@UHN_Plus) January 3, 2026

Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

BREAKING: US attacks Venezuela, sources tell FOX News. pic.twitter.com/kLL3Q2T4cL — Fox News (@FoxNews) January 3, 2026

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν κάνει σχόλια σχετικά με τις εκρήξεις ούτε για τις πληροφορίες περί αεροπλάνων τα οποία υπερίπτανται της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

BREAKING: Trump administration officials are aware of reports of explosions and aircraft over Venezuela's capital Caracas early this morning, sources tell @CBSNews. No official comment yet. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 3, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει απειλήσει με χερσαία πληγμάτα κατά της Βενεζουέλας, δηλώνοντας πως οι μέρες του Μαδούρο «είναι μετρημένες».

Δεν είχε ενημερωθεί η Γερουσία των ΗΠΑ

Η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για οποιαδήποτε πιθανή στρατιωτική ενέργεια στη Βενεζουέλα, δήλωσε στο CNN το πρωί του Σαββάτου πηγή με γνώση του θέματος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν έχουν δεσμευτεί ότι θα ενημερώνουν τις επιτροπές του Κογκρέσου πριν από ενδεχόμενα πλήγματα στην ξηρά στη Βενεζουέλα, παρότι ορισμένοι νομοθέτες επιμένουν ότι πρέπει να ειδοποιούνται πριν από την ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

Απαγόρευση πτήσεων αμερικανικών αεροσκαφών εντός του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) απαγόρευσε το Σάββατο σε αμερικανικά αεροσκάφη να επιχειρούν σε οποιοδήποτε ύψος εντός του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας, επικαλούμενη «κινδύνους για την ασφάλεια των πτήσεων που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα».

Η υπηρεσία εξέδωσε τέσσερις ειδοποιήσεις προς αεροπορικές αποστολές (NOTAMs) περίπου στη 1 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, που καλύπτουν τέσσερις περιοχές πληροφοριών πτήσεων εντός και γύρω από τη Βενεζουέλα: San Juan, Piarco, Maiquetia και Curaçao.

Η FAA δεν διευκρίνισε ποιος στρατός εμπλέκεται στη δραστηριότητα.

Μόλις χθες (2/01), ο Μαδούρο δήλωσε «έτοιμος» για συνομιλίες όσον αφορά την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, για το πετρέλαιο ή οικονομικές συμφωνίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το ξέρει, διότι το έχουμε πει σε πολλούς αντιπροσώπους της: αν θέλουν να συζητήσουμε σοβαρά μια συμφωνία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, είμαστε έτοιμοι. Αν θέλουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για αμερικανικές επενδύσεις, όπως αυτή της Chevron, όποτε θέλουν, όπου θέλουν κι όπως θέλουν», ανέφερε στο VTV ο αρχηγός του κράτους, τονίζοντας πως θα μπορούσαν να εξεταστούν «συνολικές συμφωνίες οικονομικής ανάπτυξης».

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος Μαδούρο απέφυγε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε για τη φερόμενη επιδρομή σε λιμενική εγκατάσταση, για την οποία μίλησε ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα και πιστεύεται πως ήταν το πρώτο πλήγμα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσουμε σε μερικές ημέρες», απάντησε στην ερώτηση αν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει την επιδρομή.

Την περασμένη Τετάρτη, η αμερικανική στρατιωτική Νότια Διοίκηση είχε ανακοινώσει πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον δύο σκαφών, αλλά δεν είχε αναφέρει την τοποθεσία.

