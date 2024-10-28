ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:38
28.10.2024 09:38

Φρουροί της Επανάστασης σε Ισραήλ: «Οι συνέπειες θα είναι αδιανόητες»

Ο ανώτατος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε το Ισραήλ ότι θα αντιμετωπίσει «οδυνηρές συνέπειες» για την επίθεση του Σαββάτου σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο Χοσεΐν Σαλαμί, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, δήλωσε ότι το Ισραήλ «απέτυχε να επιτύχει τους δυσοίωνους στόχους του» με τις αεροπορικές επιδρομές του το Σάββατο. Το Ισραήλ έπληξε στρατιωτικές τοποθεσίες ως απάντηση στην πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης την 1η Οκτωβρίου, η οποία ήταν η ίδια αντίποινα για τη δολοφονία υποστηριζόμενων από το Ιράν στρατιωτικών ηγετών και ενός διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Σαλαμί δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση ήταν σημάδι «λανθασμένου υπολογισμού και αδυναμίας» καθώς το Ισραήλ μάχεται κατά των μαχητών που πρόσκεινται στην Τεχεράνη στη Γάζα και τον Λίβανο.

«Οι οδυνηρές συνέπειές της θα είναι αδιανόητες» για το Ισραήλ, προειδοποίησε ο Σαλαμί σύμφωνα με την Tasnim.

Απροθυμία για κλιμάκωση «βλέπουν» τα ιρανικά ΜΜΕ

Τα ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης έχουν υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της ισραηλινής επιχείρησης, σηματοδοτώντας, όπως λένε οι αναλυτές, την απροθυμία της Ισλαμικής Δημοκρατίας να κλιμακώσει περαιτέρω.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε την Κυριακή ότι η επίθεση του Ισραήλ που σκότωσε τέσσερις στρατιώτες «δεν πρέπει να υποβαθμιστεί ή να υπερτιμηθεί». Τη χαρακτήρισε ως «λάθος υπολογισμό» από την πλευρά του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε: «Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, αλλά θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του έθνους και της χώρας μας».

Το Ιράν «θα δώσει την κατάλληλη απάντηση στην επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Επίσης, την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί επανέλαβε το «δικαίωμα του Ιράν να απαντήσει», λέγοντας επίσης ότι η Τεχεράνη είχε «λάβει ενδείξεις» ώρες πριν από την επίθεση του Ισραήλ.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios δήλωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ «έστειλε μήνυμα στο Ιράν» πριν από την επίθεσή του και το προειδοποίησε «για την απάντηση».

Το (μπερδεμένο) εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ σε αριθμούς – Η Γερουσία, οι εκλέκτορες και οι κρίσιμες πολιτείες

Ρατσιστική φιέστα Τραμπ με Μελάνια, Τζουλιάνι, Μασκ και… Χαλκ Χόγκαν (Photos)

Ουκρανία: Ρωσικοί βομβαρδισμοί με κατευθυνόμενες βόμβες στο Χάρκοβο – Αρκετοί τραυματίες

«Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης» στο Θέατρο Σφενδόνη – Σε χορογραφία Κώστα Τσιούκα

«With This Tear»: Κυκλοφόρησε νέο single του Prince για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του (video/audio)

Και τρίτο χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Σε φορτηγό υπό σημαία Παναμά

Μέση Ανατολή – BBC: Πώς ο Τραμπ προσπαθεί να «αγοράσει» χρόνο για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν

Υπό «γαλάζια» χειροκροτήματα ο Καραμανλής στη Βουλή

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Κόστος έως 1.000 ευρώ, μείωση στο λογαριασμό ρεύματος έως 25%!

