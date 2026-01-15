Ιράν: «Το καθεστώς της Τεχεράνης μπορεί να καταρρεύσει» λέει ο Τραμπ – «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» απαντά ο Αραγτσί

Το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος στο Ιράν άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει αν θα προχωρήσει σε παρέμβαση μετά από εβδομάδες μαζικών και αιματηρών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με σκληρή καταστολή από τις ιρανικές αρχές.

Στρατιωτικές επιλογές έτοιμες στο Πεντάγωνο

Σύμφωνα με το NBC News, οι προετοιμασίες για πιθανή αμερικανική δράση βρίσκονται σε εξέλιξη, με το Πεντάγωνο να έχει καταρτίσει επιλογές προσαρμοσμένες στους στόχους του προέδρου. Τα σχέδια επρόκειτο να του παρουσιαστούν σήμερα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία πηγή με γνώση των συζητήσεων.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει την απομάκρυνση μέρους του στρατιωτικού τους προσωπικού από τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή. Πληροφορίες του Sky News αναφέρουν ότι αποχωρούν και Βρετανοί στρατιωτικοί.

«Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» για τους Ιρανούς διαδηλωτές, τροφοδοτώντας προσδοκίες για αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή. Προειδοποίησε επίσης ότι θα υπάρξει «πολύ ισχυρή αντίδραση» εάν το καθεστώς στην Τεχεράνη προχωρήσει σε εκτελέσεις διαδηλωτών.

Ωστόσο, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως «οι δολοφονίες σταματούν», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχέδιο εκτελέσεων.

"The killing in Iran is stopping, and it has stopped. There is no plan for executions. I've been told that on good authority." — President Trump pic.twitter.com/UMnOsZI2Dd January 14, 2026

Αραγτσί: «Δεν θα υπάρξουν απαγχονισμοί»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι ιρανικές αρχές έχουν «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης και ότι «επικρατεί ηρεμία», μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων.

«Μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος»

Απαντώντας σε ερώτηση για το μήνυμά του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε:

«Το μήνυμά μου είναι να μην επαναλάβετε το ίδιο λάθος που κάνατε τον Ιούνιο. Αν προσπαθήσετε ξανά μια αποτυχημένη εμπειρία, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα».

.@BretBaier: "If you have a message for President Trump, who obviously is and has talked about and is considering some kind of action to help the protesters on the ground, if you have message for him, what is the message?"



IRANIAN FOREIGN MINISTER: "My message is do not repeat… pic.twitter.com/svOVdVVZRi — Fox News (@FoxNews) January 14, 2026

Η δήλωση εκλαμβάνεται ως έμμεση αλλά σαφής προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον για τις συνέπειες ενδεχόμενης παρέμβασης.

Χιλιάδες νεκροί και συλλήψεις

Σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights, τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 10.000 συλλήψεις. Άλλη αμερικανική ΜΚΟ, η Human Rights Activists News Agency, κάνει λόγο για 2.615 νεκρούς, ενώ άλλες πηγές ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον αριθμό.

Συγγενής του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, ο οποίος φέρεται να συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και αντιμετωπίζει κίνδυνο εκτέλεσης, δήλωσε στο Sky News ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για την τύχη του και ότι ο κίνδυνος παραμένει άμεσος.

Αναβλήθηκε η εκτέλεση του Ερφάν Σολτανί

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε εκτέλεση δι’ απαγχονισμού μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα στο Ιράν, δεν εκτελέστηκε χθες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σολτανί είχε συλληφθεί την Πέμπτη στην πόλη Καράτζ, στις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν πριν από το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο. Στον νεαρό είχε επιβληθεί ποινή θανάτου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News, η νορβηγική οργάνωση Hengaw για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δήλωσε ότι ο 26χρονος κρατείται στη φυλακή Qezel Hesar και ότι η πιθανότητα εκτέλεσής του μέσα στις επόμενες ώρες παραμένει υψηλή.

Κλείσιμο εναέριου χώρου και διεθνείς αντιδράσεις

Η Τεχεράνη προχώρησε επίσης στο προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου της για σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην διεθνών με ειδική άδεια, εκδίδοντας NOTAM διάρκειας άνω των δύο ωρών, σύμφωνα με την υπηρεσία FlightRadar24.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.



Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026

Την ίδια ώρα, η Βρετανία έκλεισε προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη και απέσυρε το προσωπικό της, ενώ συνεχίζει να συστήνει αποφυγή κάθε ταξιδιού στο Ιράν.

Επίσης, η Ιταλία κάλεσε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Ιράν λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης ασφάλειας, ενώ η Γερμανία εξέδωσε οδηγία με την οποία καλεί τις γερμανικές αεροπορικές εταιρίες να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο.

Τέλος, και η Πολωνία, αλλά και η Ισπανία, κάλεσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» και προειδοποιώντας για πρόσθετα περιοριστικά μέτρα αν συνεχιστεί η καταστολή.

