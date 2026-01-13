search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 16:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 13:48

Συνάντηση των ΥΠΕΞ Γροιλανδίας – Δανίας με Ρούμπιο και Βανς στον Λευκό Οίκο

13.01.2026 13:48
greenland_denmark_usa

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν αύριο Τετάρτη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας, εν μέσω των προσπαθειών του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του αρκτικού νησιού.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ ζήτησαν να συναντηθούν με τον Ρούμπιο, αφού ο Τραμπ αύξησε τις τελευταίες ημέρες τις απειλές του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μιας αυτόνομης περιοχής που υπάγεται στο βασίλειο της Δανίας.

«Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιθυμούσε επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση και θα είναι ο οικοδεσπότης της, ως εκ τούτου, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη.

«Ο λόγος που ζητήσαμε τη συνάντηση (…) ήταν να μεταφέρουμε όλη αυτή τη συζήτηση (…) σε μια αίθουσα συσκέψεων, όπου μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια και να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην ιδέα της απόκτησης της Γροιλανδίας το 2019, κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ, αν και αντιμετωπίζει αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, ακόμη και από στελέχη του ίδιου του κόμματός του.

Παρότι η Δανία κυβερνά τη Γροιλανδία εδώ και αιώνες, το νησί κινείται σταδιακά προς την ανεξαρτησία από το 1979, στόχο που συμμερίζονται όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλεγεί στο τοπικό κοινοβούλιο.

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος – Γ.Γ. του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

Η τρομακτική στιγμή όπου καρχαρίας αρπάζει από το πόδι γυναίκα που έκανε κατάδυση (Video – Σκληρές εικόνες)

Το Πατριαρχείο απαντά στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-6345
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν οι αγρότες στα μπλόκα, στο Μαξίμου οι «πρόθυμοι» – Το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη της Τετάρτης, μιλούν για «παρωδία διαλόγου»

andreas-pasxalidis
ΚΟΣΜΟΣ

Κυπριακό videogate: Διορίστηκε ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής

giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τις αποζημιώσεις της τριετίας 2017-2019

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προς εκτέλεση την Τετάρτη διαδηλωτής που συνελήφθη – Πάνω από 2.000 νεκροί στις ταραχές λέει αξιωματούχος

volos nosokomeio 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Βόλο: Ηλικιωμένος απειλεί να πέσει στο κενό από την ταράτσα του νοσοκομείου (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 16:13
agrotes-6345
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν οι αγρότες στα μπλόκα, στο Μαξίμου οι «πρόθυμοι» – Το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη της Τετάρτης, μιλούν για «παρωδία διαλόγου»

andreas-pasxalidis
ΚΟΣΜΟΣ

Κυπριακό videogate: Διορίστηκε ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής

giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τις αποζημιώσεις της τριετίας 2017-2019

1 / 3