Στο πιο ψηλό σκαλοπάτι της κλίμακας τηλεθέασης η σειρά «Να μ’ αγαπάς» τη Δευτέρα (19/1)

Με τη μία -δηλαδή με την επιστροφή των προγραμμάτων της σεζόν, έπειτα από την ανάπαυλα της εορταστικής περιόδου- η σειρά «Να μ’ αγαπάς» ήταν εκείνη η οποία επικράτησε στη μάχη τηλεθέασης της Δευτέρας και μαζί με τον «Άγιο Έρωτα» κατάφεραν το 1-2 στο Top 10 με τα δημοφιλέστερα προγράμματα.

Τρίτη σε δημοφιλία ήταν η «Ράδιο Αρβύλα» και το καρέ συμπληρώθηκε από το τη δραματική σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» η οποία είχε μεν ίδια επίδοση με το απογευματινό «Deal», πλην όμως το μεταξύ τους πλασάρισμα στο τηλεβαρόμετρο της ημέρας κρίθηκε στα δεύτερα δεκαδικά ψηφία των ποσοστών τηλεθέασης που κατάφεραν. Δηλαδή τη σειρά του Mega επέλεξαν μόλις 3.000 τηλεθεατές περισσότεροι από εκείνους που είχαν συντονιστεί στο τηλεπαιχνίδι του Alpha, νωρίτερα.

Με την επάνοδο των προγραμμάτων της σεζόν, ιδίως των σειρών μυθοπλασίας στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, εκτοπίστηκαν από το Top 10 τα ριάλιτι. Με σημείο αναφοράς το κεντρικό δελτίο του Mega το οποίο εμφανίστηκε στην 10η θέση του χθεσινού τηλεβαρόμετρου γίνεται αντιληπτό πως «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» και «Masterchef» κατάφεραν επιδόσεις κάτω του 5,7%.

