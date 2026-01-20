search
20.01.2026 16:24

Στο πιο ψηλό σκαλοπάτι της κλίμακας τηλεθέασης η σειρά «Να μ’ αγαπάς» τη Δευτέρα (19/1)

20.01.2026 16:24
INNER_NA-MAGAPAS_2

Με τη μία -δηλαδή με την επιστροφή των προγραμμάτων της σεζόν, έπειτα από την ανάπαυλα της εορταστικής περιόδου- η σειρά «Να μ’ αγαπάς» ήταν εκείνη η οποία επικράτησε στη μάχη τηλεθέασης της Δευτέρας και μαζί με τον «Άγιο Έρωτα» κατάφεραν το 1-2 στο Top 10 με τα δημοφιλέστερα προγράμματα.

Τρίτη σε δημοφιλία ήταν η «Ράδιο Αρβύλα» και το καρέ συμπληρώθηκε από το τη δραματική σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» η οποία είχε μεν ίδια επίδοση με το απογευματινό «Deal», πλην όμως το μεταξύ τους πλασάρισμα στο τηλεβαρόμετρο της ημέρας κρίθηκε στα δεύτερα δεκαδικά ψηφία των ποσοστών τηλεθέασης που κατάφεραν. Δηλαδή τη σειρά του Mega επέλεξαν μόλις 3.000 τηλεθεατές περισσότεροι από εκείνους που είχαν συντονιστεί στο τηλεπαιχνίδι του Alpha, νωρίτερα.

Με την επάνοδο των προγραμμάτων της σεζόν, ιδίως των σειρών μυθοπλασίας στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, εκτοπίστηκαν από το Top 10 τα ριάλιτι. Με σημείο αναφοράς το κεντρικό δελτίο του Mega το οποίο εμφανίστηκε στην 10η θέση του χθεσινού τηλεβαρόμετρου γίνεται αντιληπτό πως «Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» και «Masterchef» κατάφεραν επιδόσεις κάτω του 5,7%.

evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ευρωκοινοβούλιο «παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ

MAGA
ΚΟΣΜΟΣ

MAGA όπως… Make America Go Away: Ξεπούλησε το κόκκινο καπελάκι που χλευάζει το σλόγκαν του Τραμπ

nosokomeio_0807_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην εντατική του «Αγλαΐα Κυριακού» 14χρονο παιδί με γρίπη

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

tap-athina
BUSINESS

Η TAP ξεκινά πτήσεις προς την Αθήνα – Πότε θα γίνει το πρώτο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

1 / 3