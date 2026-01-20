Φορτσάτος ο Alpha στο «άνοιγμα» (19/1) της εβδομάδας – Άλμα τηλεθέασης για το Mega

Χθες και τυπικά άρχισε το… β’ ημίχρονο της σεζόν οπότε επέστρεψαν στις θέσεις τους τα προγράμματα πρώτης μετάδοσης των τηλεοπτικών σταθμών με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να οξυνθεί και να επιστρέψει κόσμος στις τηλεοπτικές συνήθειες του.

Ο Alpha επανέφερε στο prime time του την τριάδα «Να μ’ αγαπάς», «Άγιος έρωτας» και «Porto Leone» με αποτέλεσμα στο σύνολο της ημέρας ο δείκτης της Nielsen να σταθεί μια γραμμή πάνω από το 14,5%, μερίδιο βελτιωμένο κατά 1,6% από εκείνο της Κυριακής.

Θεαματικό comeback έπειτα από την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου έκανε το Mega στο prime time του οποίου μεταδόθηκαν νέα επεισόδια των σειρών «Μια νύχτα μόνο» και «Η γη της ελιάς». Το μερίδιο του σταθμού από τη μια μέρα στην άλλη αυξήθηκε κατά τρεισήμισι ποσοστιαίες μονάδες.

Σχεδόν ίδια μεταβολή καταγράφηκε και στη δυναμική του ΑΝΤ1, τρίτη επιλογή των τηλεθεατών τη Δευτέρα. Και στο κανάλι του Αμαρουσίου επανεμφανίστηκαν φετινές προτάσεις του «Ράδιο αρβύλα», «Grand Hotel» και «The 2night show».

Ο ΣΚΑΪ ήταν τέταρτος στις τηλεπροτιμήσεις και το ριάλιτι του τζαρτζαρίστηκε δυνατά με το ριάλιτι του Star, που απέσπασε το πέμπτο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης.

Νέο υψηλό από τις 2 του μήνα (7,8%), κατάφερε χθες το Open και ως κάποιο βαθμό πιστώνεται στην ειδική ενημερωτική εκπομπή του σταθμού για τα Ίμια που ετοίμασε και παρουσίασε ο Αργύρης Ντινόπουλος.

