Γαλλία: Οικονομική κρίση και πολιτική αβεβαιότητα εν μέσω σχεδίων περικοπών – Ο Μακρόν στηρίζει την κίνηση του Μπαϊρού

Η Γαλλία εισέρχεται σε ένα φθινόπωρο γεμάτο αβεβαιότητες, με την πολιτική σκηνή να είναι σε αναταραχή και την οικονομία να βρίσκεται υπό την πίεση των αγορών. Το σχέδιο περικοπών του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού και η επικείμενη ψήφος εμπιστοσύνης απειλούν να κλονίσουν την κυβερνητική σταθερότητα και να βυθίσουν τη χώρα σε μία νέα πολιτική κρίση.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδειξε δημόσια στήριξη στον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί σε μία ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου για να υπερασπιστεί το αμφιλεγόμενο σχέδιο περικοπών ύψους 44 δισ. ευρώ.

Η χειρονομία του Μακρόν δεν είναι μικρό κατόρθωμα . Μετά από εβδομάδες σιωπής, ο αρχηγός του κράτους προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα ηρεμίας απέναντι στις επιδεινούμενες αγορές, οι οποίες έχουν αρχίσει να τιμωρούν το γαλλικό χρέος. «Ούτε άρνηση της πραγματικότητας, ούτε καταστροφολογία», δήλωσε στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, γνωρίζοντας ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει ένα ευαίσθητο σταυροδρόμι: τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών της χωρίς να βυθιστεί σε πολιτική κατάρρευση που θα απελευθέρωνε ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανήλθε στην πολιτική κατάσταση, δίνοντας την πλήρη υποστήριξή του στην προσέγγιση και στο γεγονός ότι δεν πρέπει να κάνουμε λάθη. Πρέπει να συμφωνήσουμε στα ζητήματα που αφορούν την ανάγκη επιστροφής σε μια τροχιά για τα δημόσια οικονομικά που να συνάδει περισσότερο με την ιδέα μας για τη δημοσιονομική μας κυριαρχία», δήλωσε η Σόφι Πριμάς, εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Έτσι, δεν υπήρχε «απόσταση» μεταξύ των δύο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας. «Βρίσκονταν σε απόλυτη αρμονία, σε απόλυτη συμφωνία και σε απόλυτη υποστήριξη στα ζητήματα της μεγαλύτερης παραγωγής και της καλύτερης δαπάνης του δημόσιου χρήματος», εξήγησε.

Η κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε μάλιστα ότι δεν υπήρξε συζήτηση για σενάριο μετά την 8η Σεπτεμβρίου στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η πρόκληση των περικοπών και των αγορών

Το σχέδιο του Μπαϊρού, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία μόλις οκτώ μήνες, επιδιώκει να μειώσει το χρέος της Γαλλίας, το οποίο ήδη ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ , ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να το πετύχει αυτό, προτείνει μη δημοφιλή μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης δύο αργιών, σε μια προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας.

Η προσαρμογή του προϋπολογισμού έρχεται μετά από σχεδόν σταθερή οικονομική ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά μόλις 0,3% μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου.

Η αντιπολίτευση, από την αριστερά έως την ακροδεξιά, έχει απορρίψει το σχέδιο, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο αποτυχίας της κυβέρνησης να εξασφαλίσει τη στήριξη στην Εθνοσυνέλευση.

Ο Μακρόν, όμως, προσπαθεί να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις σε μια “ψηφοφορία σαφήνειας” για να εγγυηθεί τη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας.

Η πίεση των αγορών και οι κοινωνικές αντιδράσεις

Οι αγορές αντέδρασαν με ανησυχία. Το γαλλικό ασφάλιστρο κινδύνου —η διαφορά μεταξύ του δεκαετούς ομολόγου και του γερμανικού ομολόγου— έφτασε τις 82 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα , τοποθετώντας το πάνω από το ισπανικό επιτόκιο (63) και επικίνδυνα κοντά στο ιταλικό επιτόκιο (92). Εάν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να σταθεροποιήσει τους λογαριασμούς της , το κόστος χρηματοδότησης θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθιστώντας τη βιωσιμότητα του χρέους ακόμη πιο δύσκολη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είχε ήδη προειδοποιήσει τον Ιούλιο για την « επείγουσα ανάγκη » για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη Γαλλία, ώστε να αποφευχθεί μια σπείρα ευπάθειας.

Εν τω μεταξύ, η ένταση ξεχειλίζει και στους δρόμους. Συνδικάτα και κοινωνικά κινήματα έχουν καλέσει σε διαδηλώσεις κατά των περικοπών, τροφοδοτώντας ένα κλίμα διαμαρτυρίας που αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση. Ο Μπαϊρού επιμένει ότι είναι πρόθυμος να διαπραγματευτεί προσαρμογές στο σχέδιό του, αλλά επιμένει στην ουσία : να ξοδεύει καλύτερα, να παράγει περισσότερα και να διασφαλίζει ότι το κράτος δεν θα βυθιστεί κάτω από το βάρος του δικού του χρέους. Ο Μακρόν, από την πλευρά του, προσπαθεί να επιδείξει σταθερότητα. « Η Γαλλία είναι μια σταθερή χώρα με μια σταθερή οικονομία », επαναλαμβάνει, ανακαλώντας τα έτη 2017 και 2019, όταν κατάφερε να καθαρίσει τους λογαριασμούς μειώνοντας ταυτόχρονα τους φόρους.

Ομοιότητες και διαφορές με τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Αν και τώρα παρουσιάζεται ως αντίδραση στις περικοπές του προϋπολογισμού, η αρχική έκκληση για «αποκλεισμό των πάντων» εμφανίστηκε εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση των μέτρων λιτότητας από τον Μπαϊρού, σε μια ανάρτηση σε έναν λογαριασμό TikTok με το όνομα «Les Essentiels France».

Σύμφωνα με τη Le Monde, ο ευρωσκεπτικιστικός λογαριασμός κέρδισε έδαφος αξιοποιώντας διαδικτυακά δίκτυα που συνδέονται με βετεράνους των διαδηλώσεων των «κίτρινων γιλέκων» που συγκλόνισαν τη Γαλλία από το 2018 έως το 2020. Το κανάλι TikTok και ένας ειδικός ιστότοπος προσφέρουν πλέον ρολόγια αντίστροφης μέτρησης και υλικό διαμαρτυρίας που μπορεί να μοιραστεί.

«Είναι πολύ πιο επαγγελματικό από ό,τι είχαμε δει με το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», όπου άτομα που δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιούν τις ομάδες του Facebook ξαφνικά έγιναν διαχειριστές σελίδων με εκατοντάδες χιλιάδες άτομα», δήλωσε η Louise Michel, διδακτορική φοιτήτρια που ασχολείται με τις κινητοποιήσεις μετά το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων».

Ωστόσο, το κίνημα είναι επίσης πιο κατακερματισμένο, σύμφωνα με την Michel, και λιγότερο ενοποιητικό από τα κύματα διαμαρτυριών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των πορειών «ελευθερίας» της εποχής του Covid.

Εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ομάδες Telegram και λογαριασμοί Instagram όπως το grevemanifsblocages10septembre διαδίδουν πλέον αποκεντρωμένες εκκλήσεις για δράση και ανακοινώσεις για συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας στο Parc de la Villette του Παρισιού στις 28 Αυγούστου.

Το μέλλον της Γαλλίας σε αβεβαιότητα

Η κρίση αυτή ενδέχεται να έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες. Αν το σχέδιο Μπαϊρού αποτύχει, η Γαλλία ενδέχεται να βυθιστεί σε μία νέα πολιτική κρίση, με τον κίνδυνο νέων εκλογών και περαιτέρω αβεβαιότητας σε ένα ήδη εύθραυστο πολιτικό σύστημα.

Ο Μακρόν και ο Μπαϊρού έχουν μπροστά τους τη μεγάλη πρόκληση να εξισορροπήσουν την πολιτική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών, με το στοίχημα να αφορά την αξιοπιστία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.

