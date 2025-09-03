Κίνα: Αυτά είναι τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στην μεγάλη παρέλαση της Τιενανμέν (Photos/Video)

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρακολούθησε μαζί με άλλους ηγέτες που βρίσκονται «κοντά» στην Κίνα (όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν) μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο του Πεκίνου, για να τιμηθεί η 80ή επέτειος από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και το τέλος του σινοϊαπωνικού πολέμου.

Στην παρέλαση αυτή ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει και επίδειξη/προβολή ισχύος καθώς παρουσίασε σειρά νέων εξελιγμένων οπλικών συστημάτων που σπάνια επιδεικνύονται στο κοινό. Συγκεκριμένα, τα νέα όπλα της Κίνας περιλαμβάνουν:

Πυραύλους

Η Κίνα παρουσίασε πυραύλους με ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων που μπορούν να εκτοξευθούν από τη θάλασσα, τη στεριά και τον αέρα, επιδεικνύοντας για πρώτη φορά την «τριάδα» των πυρηνικών δυνατοτήτων της.

Αυτοί περιλαμβάνουν τον αερομεταφερόμενο πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς Jinglei-1, τον υποβρύχιο διηπειρωτικό πύραυλο Julang-3 και τους χερσαίους διηπειρωτικούς πυραύλους Dongfeng-61 (DF-61) και Dongfeng-31 – όπλα που αποτελούν το στρατηγικό «ατού» της Κίνας για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας της χώρας, σύμφωνα με το Xinhua.

Ο Dongfeng-5C (DF-5C) που παρουσιάστηκε την Τετάρτη είναι η τελευταία έκδοση ενός προγράμματος πυραύλων που ξεκίνησε η Κίνα τη δεκαετία του 1970. Ο πύραυλος έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει πολλαπλές, ανεξάρτητες κεφαλές σε έναν μόνο στόχο. Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι που η Κίνα έχει δοκιμάσει στο παρελθόν σε προσομοιώσεις αεροπλανοφόρων των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών ήταν οι Yingji-19, Yingji-17 και Yingji-20.

Άλλοι πύραυλοι που παρουσιάστηκαν ήταν πύραυλοι κρουζ – οι Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 – και άλλοι υπερηχητικοί πύραυλοι, οι Yingji-21, Dongfeng-17 και Dongfeng-26D, οι οποίοι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ήταν εξοπλισμένοι με «ικανότητες μάχης σε όλες τις καιρικές συνθήκες».

Ενεργειακά όπλα

Η Κίνα αναπτύσσει όπλα λέιζερ ως άμυνα ενάντια στις επιθέσεις με drones. Η πλήρης γκάμα των αντι-drone συστημάτων που παρουσιάστηκε στην παρέλαση περιελάμβανε ένα πυροβόλο πυραύλων, όπλα λέιζερ υψηλής ενέργειας και όπλα μικροκυμάτων υψηλής ισχύος.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτά αντιπροσώπευαν μια «τριάδα» στα αντι-drone συστήματα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Drones

Η Κίνα παρουσίασε drones που μπορούν να λειτουργούν υποβρύχια και στον αέρα, συμπεριλαμβανομένων drones που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση και για να χτυπήσουν στόχους.

Παρουσίασε επίσης μη επανδρωμένα ελικόπτερα σχεδιασμένα να επιχειρούν από πλοία. Τα θαλάσσια συστήματα περιλάμβαναν υποβρύχια, επιφανειακά σκάφη και ένα σύστημα τοποθέτησης ναρκών.

