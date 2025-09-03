Κίνα: Ο εκνευρισμένος Τραμπ, το «ευχαριστώ» Πούτιν σε Κιμ και το μήνυμα της παρέλασης «μαμούθ»

Εικόνες που προκαλούν προβληματισμό στη Δύση εκτυλίχθηκαν κατά την μεγαλειώδη παρέλαση στην Κίνα, με αφορμή την 80ή επέτειο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τιμώμενοι καλεσμένοι του Σι Τζινπίνγκ ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν, που παρακολούθησαν μαζί στο Πεκίνο, όπως και άλλοι περίπου 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, την παρέλαση.

Ο κ. Σι έσφιξε το χέρι κατά σειρά του κ. Πούτιν, του κ. Κιμ, κατόπιν άλλων υψηλών προσκεκλημένων του. Κατόπιν, ανταλλάσσοντας αβρότητες, οι ηγέτες βάδισαν μαζί πάνω σε κόκκινο χαλί, με τον κ. Πούτιν εκ δεξιών και τον κ. Κιμ εξ ευωνύμων του κ. Σι, που προπορεύτηκε, ως την Τιενανμέν για την παρέλαση, καθώς το στιγμιότυπο αναμεταδιδόταν απευθείας από την κινεζική κρατική τηλεόραση.

Προηγουμένως ο κ. Σι, πάνω σε καμπριολέ αυτοκίνητο, επιθεώρησε τους στρατιώτες του.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε ο κινέζος πρόεδρος σε ομιλία του στη διάρκεια της τελετής.

Εν μέσω περιόδου μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων κι εμπορικών πολέμων, προειδοποίησε: «η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης». Προειδοποίησε για τον κίνδυνο επανάληψης «ιστορικών τραγωδιών», όπως αυτή η οποία στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια συμπατριώτες του που πολεμούσαν τα ιαπωνικά αυτοκρατορικά στρατεύματα πριν από 80 και πλέον χρόνια.

Δεν έκανε καμιά ρητή αναφορά στις ΗΠΑ, ή στα ζητήματα για τα οποία βρίσκονται σε διενέξεις οι δυο μεγάλες δυνάμεις, για παράδειγμα την τύχη της Ταϊβάν ή για τους τελωνειακούς δασμούς.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, κατηγορώντας τους Σι, Πούτιν και Κιμ ότι συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη το βράδυ, γράφοντας ειρωνικά, μεταξύ άλλων, «είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή ημέρα εορτασμού. Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Donald Trump Truth Social Post 09:15 PM EST 09/02/25



The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and “blood” that The United States of America gave to China in order to help it to secure its FREEDOM from a… September 3, 2025

Το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα τα περί συνωμοσίας, εκτιμώντας ότι το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ειρωνικό.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά από ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ εκτίμησε ότι ο Τραμπ ίσως ειρωνευόταν.

«Νομίζω ότι (ο πρόεδρος των ΗΠΑ) είπε, όχι χωρίς ειρωνεία, ότι αυτοί οι τρεις έμοιαζαν σαν να συνωμοτούσαν εναντίον των ΗΠΑ», επεσήμανε ο Ουσακόφ. «Θέλω να διευκρινίσω ότι κανείς δεν συνωμοτούσε, κανείς δεν σχεδίαζε τίποτα», πρόσθεσε.

Το «ευχαριστώ» Πούτιν στον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε σήμερα τον Κιμ Γιονγκ Ουν για το θάρρος που επιδεικνύουν οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες στις μάχες κατά των ουκρανικών δυνάμεων.

«Με δική σας πρωτοβουλία, όπως είναι καλά γνωστό, οι ειδικές σας δυνάμεις συμμετείχαν στην απελευθέρωση της περιφέρειας του Κουρσκ», δήλωσε ο Πούτιν στον Κιμ.

Η συνεργασία ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία αυξήθηκε σημαντικά μετά την υπογραφή τη συνθήκης σύμπραξης ανάμεσα στις δύο χώρες τον Ιούνιο του 2024, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Κιμ απευθυνόμενος στον Πούτιν και σημείωσε ότι προτίθεται να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Ρωσία.

«Οι στρατιώτες σας πολέμησαν θαρραλέα και ηρωικά», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ στην αρχή της συνάντησής τους είχε πει πως «τον τελευταίο καιρό, οι σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας έχουν γίνει ιδιαιτέρως φιλικές, στηρίζονται στην εμπιστοσύνη ανάμεσα σε συμμάχους».

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις θυσίες που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις σας και οι οικογένειες των στρατιωτών σας», πρόσθεσε ο Πούτιν.

«Εκ μέρους του ρωσικού λαού, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στον κοινό αγώνα κατά του σύγχρονου νεοναζισμού», υπογράμμισε εξάλλου ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στον Κιμ, αναπαράγοντας την επίσημη ρητορική της Ρωσίας για να αιτιολογήσει την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η οποία έχει στόχο, σύμφωνα με τη Μόσχα, την «αποναζιστικοποίηση» της γειτονικής της Ουκρανίας.

«Σας ζητώ να μεταφέρετε τα θερμότερα λόγια ευγνωμοσύνης σε όλον τον λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας», κατέληξε ο Πούτιν.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα ενίσχυσαν την στρατιωτική τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Οι Βορειοκορεάτες παρείχαν όπλα και στρατιώτες για την υποστήριξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ενώ οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με αφορμή επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα πέρυσι.

Σημειώνεται ότι κανένας δυτικός ηγέτης πρώτης γραμμής δεν παρέστη στην εκδήλωση, ωστόσο στο Πεκίνο ταξίδεψε ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, που χαρακτηρίζεται σύμμαχος του κ. Πούτιν στην ΕΕ.

Η «σημειολογία»

Παράλληλα η παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν στην εκδήλωση ήταν πρώτη, καθώς, ουδέποτε αφότου ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2011, ο βορειοκορεάτης ηγέτης, ο οποίος σπανίως βγαίνει από την ερμητικά κλειστή χώρα του που υφίσταται βαριές δυτικές κυρώσεις, δεν είχε εμφανιστεί σε τέτοια παρέλαση πλάι σε ξένους ηγέτες.

Είχε να βγει από τη χώρα του από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν επισκέφθηκε τη Ρωσία.

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, η Κίνα δείχνει πως έχει τη «δυνατότητα» και την «πολιτική επιρροή» να οργανώσει εκδήλωση με παρόντες «τον Πούτιν και τον Κιμ», συνόψισε ο Λαμ Πενγκ Ερ, ερευνητής στο εθνικό πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

«Ο Σι Τζινπίνγκ επιδεικνύει στον υπόλοιπο κόσμο πως ο Κιμ Γιονγκ πάει να τον συναντήσει ενώ έχει επιφυλάξεις να συναντηθεί ξανά με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ και με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ», σημείωσε ακόμη.

Ο Κιμ με το ταξίδι του στο Πεκίνο «δείχνει στους Βορειοκορεάτες και στον κόσμο ότι οι συμμαχικές δυνάμεις, η Ρωσία και η Κίνα, τον μεταχειρίζονται με σεβασμό», σχολίασε ο Λαμ Πενγκ Ερ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να συναντηθεί ξανά με τον βορειοκορεάτη ηγέτη. Υποδέχθηκε τον κ. Πούτιν στην Αλάσκα την 15η Αυγούστου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Στην Κίνα, ο ρώσος πρόεδρος επέρριψε για άλλη μια φορά την ευθύνη για τον πόλεμο αυτόν στη Δύση, ενώ επέδειξε την καλή σχέση του με τον κ. Σι, με τον οποίο υπέγραψαν κάπου είκοσι συμφωνίες, ιδίως για το φυσικό αέριο.

Η ημέρα σήμανε την κορύφωση σειράς εκδηλώσεων. Η Κίνα οργάνωσε επίσης σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών ευρασιατικών χωρών, κατά την οποία επισημάνθηκε ιδιαίτερα από παρατηρητές η προσέγγιση του κ. Σι και του ινδουιστή εθνικιστή πρωθυπουργού της Ινδίας, του Ναρέντρα Μόντι.

Η παρέλαση «μαμούθ»

Χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στο κοινό έψαλλαν πατριωτικά τραγούδια πριν από την παρέλαση, εντυπωσιακή επίδειξη στρατιωτικού υλικού, διάρκειας 70 λεπτών — με ελικόπτερα, προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά, πυραυλικά συστήματα ικανά να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, άρματα μάχης και χιλιάδες στρατιωτικούς να πετούν ή να παρελαύνουν προτού η επίδειξη ολοκληρωθεί με την υπέρπτηση κυριολεκτικά δεκάδων χιλιάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων –80.000, κατά το δίκτυο CCTV– στην αχανή πλατεία.

Reuters: Τα νέα κινεζικά όπλα στέλνουν μήνυμα αποτροπής



Από έναν αναβαθμισμένο πύραυλο με πυρηνική γόμωση και σχεδόν παγκόσμια εμβέλεια μέχρι τα λέιζερ αντιαεροπορικής άμυνας, τα υπερηχητικά όπλα και τα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα που θα μπορούσαν να κατακλύσουν τις γύρω θάλασσες, η Κίνα έστειλε σήμερα ένα ευρύ μήνυμα αποτροπής με τη μεγαλύτερη παρέλαση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, όπως σημειώνει το Reuters.

Στρατιωτικοί αναλυτές και διπλωμάτες λένε πως ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, απηύθυνε με την παρέλαση ένα μήνυμα με πολλαπλούς παραλήπτες – τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τους γείτονες της Κίνας, συν τις περιφερειακές δυνάμεις της Ινδίας και της Ρωσίας, καθώς και χώρες που θα μπορούσαν να αγοράσουν κινεζική τεχνολογία.

«Η Κίνα έστειλε ένα μήνυμα τεχνολογικής προόδου και στρατιωτικής ισχύος σε όλα τα μέτωπα – είναι πράγματι πολλά αυτά που θα πρέπει να σκεφτούν οι αντίπαλοι αμυντικοί σχεδιαστές», λέει ο αναλυτής ζητημάτων ασφαλείας, Αλεξάντερ Νιλ, που έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη.

Ο Τζέιμς Τσαρ, σινολόγος ερευνητής αμυντικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό ίδρυμα S. Rajaratnam School of International Studies, λέει πως το βεληνεκές των νέων όπλων που επιδείχθηκαν υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων να μπορούν να ελέγξουν τις γύρω θάλασσες σε οποιαδήποτε σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα τα νέα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα σε σχήμα τορπίλης και μια σειρά υπερηχητικών όπλων που μπορούν να εκτοξευθούν από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους – ιδιαίτερα αν συνδυαστούν με τον αυξανόμενο αριθμό των μέσου βεληνεκούς κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων DF-26 που μπορούν να πλήξουν πλοία και βάσεις, όπως το Γκουάμ.

