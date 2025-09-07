search
07.09.2025 14:06

Βασιλική Ανδρίτσου: Αμηχανία με τον Τάσο Ιορδανίδη – «Ήμουν έτοιμη να να φύγω, τι με φώναξαν;» (Video)

07.09.2025 14:06
Vasiliki Andritsou_new

Μια απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» με καλεσμένη τη Βασιλική Ανδρίτσου. Στην αρχή της συζήτησης, ο Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να εκφράσει την εκτίμησή του προς την ηθοποιό, όμως ο τρόπος που διάλεξε να το κάνει την άφησε για λίγο αμήχανη.

«Ζωή, σου έχει τύχει ποτέ να συμπαθείς κάποιον από απόσταση και όταν τον γνωρίσεις από κοντά είτε να σου απομυθοποιείται, είτε να τον αντιπαθείς;», είπε αρχικά ο Τάσος Ιορδανίδης.

Ζ.Κ.: Για τη Βασιλική Ανδρίτσου μιλάς;

Τ.Ι.: Εμένα μου έτυχε με τη Βασιλική να τη θαυμάζω και να την εκτιμώ και όταν τη γνώρισα, κατά τη διάρκεια μιας συνεργασίας που είχαμε, τη συμπάθησα και την εκτίμησα ακόμα περισσότερο.

Η ηθοποιός, ακούγοντάς τον, παραδέχτηκε με χιούμορ: «Εγώ, έτσι όπως ξεκίνησε, νόμιζα θα πει ότι με αντιπάθησε και λέω τι με φώναξαν; Ήμουν έτοιμη να φύγω, να βγάλω τα μικρόφωνα και να φύγω».

