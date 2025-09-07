Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης ποζάρουν σε παραλία της Κρήτης

Σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η Δέσποινα Βανδή αποφάσισε να ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Βασίλη Μπισμπίκη στην Κρήτη, όπου φαίνονται αρχικά να ποζάρουν μπροστά από τη θάλασσα, ενώ, στις επόμενες φωτογραφίες η τραγουδίστρια μοιράστηκε και δικές της πόζες με μαγιό όπου παίζει με τα κύματα.

Στη λεζάντα η Δέσποινα Βανδή γράφει με νοσταλγικό τόνο: «Λίγο ακόμα καλοκαίρι ρε παιδιά!!!». Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης βρίσκονταν από τα μέσα Ιουλίου στο Ρέθυμνο και φρόντισαν να το απολαύσουν.

«Χαίρομαι πολύ που ήρθε στη ζωή μου ο Βασίλης, την φώτισε και είμαι ευτυχισμένη κοντά του. Όχι, δεν σκοπεύω να ανοίξω μαγαζί στην Κρήτη. Θέλουμε κάποια στιγμή με τον Βασίλη να φτιάξουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, γιατί είναι ένας τόπος που αγαπάμε», εξομολογήθηκε πρόσφατα η Δέσποινα Βανδή.

