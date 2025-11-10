search
LIFESTYLE

10.11.2025 10:41

Κατερίνα Καινούργιου: Λαμπερή υποδοχή στην εκπομπή μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της (Video)

10.11.2025 10:41
kainourgiou-new

Εντυπωσιακή και λαμπερή είσοδο στο πλατό της εκπομπής της έκανε η Κατερίνα Καινούργιου που λίγες ώρες πριν, αποκάλυψε με μια ανάρτησή της ότι διανύει την πρώτη της εγκυμοσύνη.

Η παρουσιάστρια μπήκε χαμογελαστή στο στούντιο το οποίο ήταν πλημμυρισμένο από ροζ μπαλόνια.

«Όλα ροζ και φούξια. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Όπως καταλαβαίνετε, φαίνεται το φύλο» είπε η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ στη συνέχεια, μίλησε για το όμορφο αυτό ταξίδι της μητρότητας που τόσο περίμενε να βιώσει.

«Θα μιλήσω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Το σκεφτόμουν πολύ καιρό πώς θα το πω. Το καλοκαίρι ήμουν έγκυος και άρχισε να φαίνεται από τα μαλλιά και τα πρηξίματα και ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ. Καλό είναι να το μοιραζόμαστε με το περιβάλλον μας όταν είμαστε έτοιμοι. Ήμουν σίγουρη για τη θετική σας ενέργεια, αλλά έπρεπε να γίνουν οι πρώτες εξετάσεις. Μέχρι την τελευταία στιγμή της εγκυμοσύνης η μανούλα έχει την αγωνία να πάνε όλα καλά. Πέρασε λοιπόν αυτό το διάστημα και ευχαριστώ τους τηλεθεατές για τη διακριτικότητά σας. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη και ήταν όνειρό μου εδώ και χρόνια να γίνω μανούλα» δήλωσε αρχικά.

«Έκανα προσπάθειες με τη βοήθεια γιατρών. Ίσως το άγχος της δουλειάς δεν με άφηνε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Όταν σταμάτησα λίγο, όταν χαλάρωσα, ήρθε τόσο απλά, τόσο ομαλά και από μόνο του. Μην απογοητεύεστε. Μπορεί να γίνει ξαφνικά, από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Θεός ξέρει πότε θα το φέρει και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή» πρόσθεσε, συγκινημένη.

