13.11.2025 13:54

Κέλι Μπρουκ: Η φωτογραφία που την έκανε σύμβολο του σεξ στα 16 της – «Ήταν άβολο» (Video/Photo)

13.11.2025 13:54
kelly-brook-new

Για την πρώτη της δουλειά μίλησε η Κέλι Μπρουκ επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για μια φωτογράφιση που έμελε να την κάνει sex symbol από την ηλικία των 16, μια εμπειρία που η ίδια περιγράφει ως ιδιαίτερα άβολη, καθώς την ανάγκασε να μεγαλώσει απότομα, όπως τονίζει.

Η 40χρονη, σήμερα, Μπρουκ ξεκίνησε την πορεία της στο μόντελινγκ όταν ήταν ακόμα έφηβη, ενώ σύντομα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της τρίτης σελίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου για δεκαετίες δημοσιεύονταν φωτογραφίες ημίγυμνων ή τόπλες μοντέλων.

Μιλώντας στο podcast «How To Fail With Elizabeth Day», η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε ότι η φωτογράφιση με μαγιό στην Πορτογαλία ήταν η πρώτη της δουλειά και ότι, μπαίνοντας τόσο νέα στη βιομηχανία, αναγκάστηκε «να μεγαλώσει πολύ γρήγορα».

«Η πρώτη μου δουλειά ήταν οι αισθησιακές φωτογραφίες. Ήταν σε μια φωτογράφιση με μαγιό στην Πορτογαλία, σε μια παραλία, με ερασιτέχνες φωτογράφους, ούτε καν επαγγελματίες φωτογράφους. Πλήρωναν για να βγάλουν φωτογραφίες εσένα και το μπικίνι σου. Αυτή ήταν η δουλειά» είπε, επισημαίνοντας ότι είχε νιώσει ιδιαίτερα άβολα τότε.

«Έπρεπε να μεγαλώσω πολύ γρήγορα. Έμπαινα κάθε μέρα στο τρένο και ήμουν πολύ ώριμη για την ηλικία μου», είπε. «Δεν είχα παιδική ηλικία από αυτή την άποψη. Το να πηγαίνεις σχολείο στο Λονδίνο ήταν κάτι σημαντικό και δεν είχα συνοδεία ή κάτι τέτοιο, οπότε πάντα ένιωθα μεγαλύτερη και αρκετά ώριμη από την ηλικία μου. Το να σε σεξουαλικοποιούν έτσι σε τόσο νεαρή ηλικία ήταν πολύ άβολο. Δεν έχω νιώσει ποτέ σέξι γυναίκα. Είμαι σαν κλόουν. Μου αρέσει να κάνω τους ανθρώπους να γελούν, οπότε το να με σεξουαλικοποιούν και να με βλέπουν ως σέξι ήταν κάτι λίγο παράξενο που δεν ταίριαζε στην ψυχή μου. Η εμφάνισή μου και η ψυχή μου είναι δύο διαφορετικά πράγματα» εξήγησε.

αν και η σέξι πλευρά της ήταν αυτή που την έκανε γνωστή, η Κέλι Μπρουκ παραδέχτηκε ότι ουδέποτε επιδίωξε συνειδητά μια καριέρα με αισθησιακές φωτογραφίες. Ωστόσο, πάντα κατέληγε εκεί, τυχαία.

Όλα ξεκίνησαν όταν κέρδισε έναν διαγωνισμό ομορφιάς, στον οποίο την είχε δηλώσει η μητέρα της. Η ίδια ήθελε να κερδίσει χρήματα, ελπίζοντας ότι έτσι θα βοηθούσε την κατάσταση στο σπίτι της. Πίστευε αφελώς πως η επιτυχία και τα χρήματα θα σταματούσαν τους γονείς της από το να τσακώνονται και να πίνουν αλκοόλ…

«Η δουλειά με το μαγιό ήταν κάτι που προέκυψε μέσω κάποιου που γνώριζε η μητέρα μου εκείνη την εποχή, οπότε δεν ήταν κάτι που επιδίωξα συνειδητά. Από την ηλικία των 16 απέκτησα μάνατζερ. Ήταν μια γυναίκα που λεγόταν Σαμάνθα Μποντ και φρόντιζε πολλά μοντέλα που έκαναν αισθησιακές φωτογραφίες. Δεν μπορούσα πραγματικά να υπογράψω με πρακτορείο μόδας εκείνη την περίοδο, γιατί ήμουν πολύ καμπυλωτή. Θυμάμαι να μπαίνω στο πρακτορείο με τη σχολική μου στολή και να λέω “Δεν θα βρίσκομαι στην τρίτη σελίδα ή να κάνω τόπλες, αλλά θα κάνω σίγουρα εσώρουχα και μαγιό”. Ήμουν πολύ χαρούμενη με αυτό και με έκλεισαν για πολλές διαφορετικές δουλειές. Έκανα pop videos και διαφημίσεις και διάφορα άλλα. Είχα δύο χρόνια που δούλευα πολύ και πραγματικά το απολάμβανα και τα πήγαινα πολύ καλά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

