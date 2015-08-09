Οι καυτές πόζες της Κέλι Μπρουκ στην Καραϊβική (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Καραϊβική ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Βρετανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Κέλι Μπρουκ.
Η σέξι 35χρονη επισκέφθηκε το Σεν Μπαρθς στην Καραϊβική μαζί με τον Γάλλο σύντροφό της και μοντέλο, Τζέρεμι Παρισί.
