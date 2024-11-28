Universal: Απαντά στις φήμες για «διαφορετικές» αμοιβές της Αριάνα Γκράντε και της Σίνθια Ερίβο στο «Wicked»

Απάντηση στις φήμες που ήθελαν Αριάνα Γκράντε να αμείβεται με 15 εκατομμύρια δολάρια για τον δευτερεύοντα ρόλο της ως Γκλίντα στο «Wicked», ενώ η Ερίβο να λαμβάνει μόλις 1 εκατομμύριο δολάρια για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Έλφαμπα δίνει η Universal.

«Οι αναφορές για μισθολογικές διαφορές μεταξύ της Σίνθια και της Αριάνα είναι εντελώς ψευδείς και βασίζονται σε υλικό του διαδικτύου. Οι γυναίκες έλαβαν ίση αμοιβή για τη δουλειά τους στο “Wicked”» δήλωσε, χαρακτηριστικά, εκπρόσωπος της Universal Pictures σε δήλωσή του προς το Page Six.

Universal addresses viral rumor Ariana Grande was paid $15M for ‘Wicked’ while Cynthia Erivo got $1M https://t.co/HbNG7Xcuyw pic.twitter.com/rz3WqPhTw6 — Page Six (@PageSix) November 26, 2024

Μάλιστα, η φημολογία αυτή της μισθολογικής διαφοράς είχε προκαλέσει την απογοήτευση πολλών θαυμαστών που δεν παρτέλειψαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στο Χ.

«Το να πληρώνεται η Αριάνα 15 εκατομμύρια δολάρια και η Σίνθια 1 εκατομμύριο δολάρια είναι διαβολικό» έγραψε κάποιος χρήστης του διαδικτύου.

«Η διαφορά μεταξύ του μισθού της Ariana (15 εκατομμύρια δολάρια) και της Σίνθια είναι τρελή, γιατί γιατί είναι τόσο μεγάλη η διαφορά; Και είναι και οι δύο πρωταγωνίστριες στην ταινία», πρόσθεσε ένας άλλος.

Ένας τρίτος θαυμαστής αποκάλεσε τη φήμη «αρρωστημένη», ενώ ένας ακόμη είπε ότι είναι «τρελή».

Υπήρξαν, βέβαια, και εκείνοι που βρήκαν λογική αυτή τη διαφορά, υποστηρίζοντας ότι η Γκράντε είναι πολύ μεγαλύτερο όνομα και θα προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό.

Σημειώνεται ότι οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Wicked» και ανέπτυξαν αρκετά στενή φιλία.

Rumors about Cynthia Erivo and Ariana Grande’s salary surfaced this week on TikTok, claiming Grande made $15M while Erivo earned $1M for #WickedMovie: “Reports of pay disparity between Cynthia and Ariana are completely false and based on internet fodder" https://t.co/apO1SCKqnQ pic.twitter.com/TswvyVQKJX — The Hollywood Reporter (@THR) November 26, 2024

Κάτι που και οι δύο επισημαίνουν με σχετικές δηλώσεις τους. Η Ερίβο, συγκεκριμένα, δήλωσε πρόσφατα στο Elle ότι αισθάνεται πως «απέκτησε μια αδελφή» αναφερόμενη στην Γκράντε, τονίζοντας ότι και οι δύο «εξεπλάγησαν από το πόσο συνδεδεμένες ένιωσαν αμέσως» όταν συναντήθηκαν.

«Είχα μια φίλη σε κάθε βήμα της διαδρομής. Είμαι πραγματικά περήφανη για εμάς για το πόσο ειλικρινά φροντίσαμε η μία την άλλα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου είπε, από την πλευρά της, η Γκράντε, σε συνέντευξή της στους New York Times.

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Η Αριάνα Γκράντε ταξίδεψε στη γενέτειρά της για μια μέρα για να δει το Wicked με τη γιαγιά της