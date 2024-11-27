search
27.11.2024 23:03

Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου τους

argiros-new

Την πρώτη της ανάρτηση μετά τη γέννηση του γιου της έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα το μεσημέρι της Tετάρτης 27 Νοεμβρίου.

Η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της Κωνσταντίνο Αργυρό, την περασμένη Παρασκευή 22 Νοεμβρίου. Όλο αυτό το διάστημα, η ίδια έχει επιλέξει να κρατά μια πολύ διακριτική στάση αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας με χαρακτηριστικό παράδειγμα και το γεγονός πως κατά την έξοδό της από το μαιευτήριο, επέλεξε να μην εμφανιστεί μπροστά σε κάμερες και φωτογράφους.

Σήμερα ωστόσο θέλησε να δημοσιεύσει την πρώτη φωτογραφία του μωρού της, την οποία συνόδευσε με ένα πολύ τρυφερό μήνυμα.

«Καλωσήρθες στον κόσμο μικρέ μας θησαυρέ. Η καρδιά μας χτυπάει σε έναν νέο ρυθμό, γεμάτη αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς στον γιατρό μας @stefanoschandakas , τη μαία μας @tsiara_eleni , και όλη την υπέροχη ομάδα στο @mitera.gr για την αμέριστη φροντίδα και στήριξή τους σε αυτή τη μαγική στιγμή της ζωής μας» έγραψε στην ανάρτησή της η Αλεξάνδρα Νίκα.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, εξασφάλισε πλάνα από την πρώτη εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού μετά το εξιτήριο από το μαιευτήριο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε στη Νάξο για γυρίσματα για ένα πολύ ιδιαίτερο πρότζεκτ.

