14.11.2025 13:49

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή – Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

14.11.2025 13:49
Στην οικονομική περιπέτεια που βίωσαν πριν από μερικά χρόνια με τον Τάσο Ιορδανίδη αναφέρθηκε η Θάλεια Ματίκα, αποκαλύπτοντας ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος κατά την οποία «τα έχασαν όλα» και επιπλέον, βρέθηκαν με ένα χρέος.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι την περίοδο που τα θέατρα ήταν κλειστά λόγω καραντίνας, το ζευγάρι είχε αναλάβει μια παραγωγή.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δήλωσε ότι οι οικονομικές δυσκολίες, ώθησαν το ζευγάρι να αναθεωρήσει πολλά πράγματα, καθώς και να πάρει διαφορετικές αποφάσεις.

«Πάθαμε μια μεγάλη καταστροφή με τον Τάσο, γιατί εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε θεατρικές παραγωγές. Όταν βρεθήκαμε σε μια δύσκολη κατάσταση και οικονομικά και με δυο παιδιά, τότε αναθεωρήσαμε πολλά πράγματα. Από τότε τα πράγματα πήγαν πρίμα. Κάναμε άλλου είδους επιλογές, πιστέψαμε σε εμάς. Εκεί ήταν ένα τεράστιο καμπανάκι και δοκιμαστήκαμε. Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε και χρεωμένοι και ήρθε και ο κορωνοϊός, τα παιδιά μας ήταν μικρά. Εκεί δοκιμάστηκαν πολλά πράγματα και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε στα πόδια μας. Στη δική μας δοκιμασία είπαμε είμαστε ένα σε αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός.

1 / 3