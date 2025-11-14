Μιχάλης Ρέππας: «Με προσβάλλει η δήλωση πως το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι – Δεν το έχω δει να συμβαίνει πουθενά» (Video)

Την αντίθεσή του στη δηλώσεις ανάλογες με αυτή που είχε κάνει ο Στράτος Τζώρτζογλου, υποστηρίζοντας ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» εξέφρασε ο Μιχάλης Ρέππας, επισημαίνοντας ότι τέτοιες διατυπώσεις τον προσβάλλουν, καθώς ο ίδιος ουδέποτε έχει δει να συμβαίνει στον χώρο κάτι αντίστοιχο.

Τοποθετήθηκε δε, στην «διορθωμένη» τοποθέτηση του Στράτου Τζώρτζογλου ο οποίος διευκρίνισε ότι ότι «δεν είναι όλο το θέατρο, ούτε όλοι, αλλά υπάρχουν πολλοί», με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη να διαφωνεί εκ νέου με την άποψη πως καλλιτέχνες προχωρούν στο θέατρο μέσω ερωτικών περιπτύξεων.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο Μιχάλης Ρέππας τόνισε ότι ο ίδιος δεν έχει συμμετάσχει ούτε έχει ωφεληθεί από τέτοιες πρακτικές και ότι δεν έχει δει ποτέ κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει στον χώρο του. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι ενδεχομένως ένα πολύ όμορφο πρόσωπο θα προτιμηθεί λόγω εμφάνισης, καμία όμως ηθοποιός δεν μπορεί να χαράξει την πορεία της «Τζούλια Ρόμπερτς μέσω κρεβατιών» όπως είπε.

«Εμένα με προσβάλλει λίγο αυτό και δεν θέλω να απαντήσω. Δεν θεωρώ ότι συμμετέχω σε τέτοιου είδους πράγματα, ούτε κέρδισα, ούτε παρείχα κάτι μέσω αυτής της μεθόδου. Δεν το έχω δει να συμβαίνει πουθενά. Μπορεί κάποιο παιδί ή κάποιο κορίτσι, αν είναι καλλονή, να προτιμάται, αλλά συμβαίνει μόνο επειδή είναι καλλονή. Κανείς δεν είναι βλάκας για ένα κρεβάτι, ο καθένας, ένας παραγωγός, ένας σκηνοθέτης θα το πληρώσει ένα κρεβάτι όσο κοστίζει ένα κρεβάτι. Δεν γίνεσαι Τζούλια Ρόμπερτς με κρεβάτια» τόνισε.

