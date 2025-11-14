Pirelli 2026: Τίλντα Σουίντον, Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Εύα Χερτζίγκοβα μεταξύ των πρωταγωνιστριών

Οι ηθοποιοί Τίλντα Σουίντον, Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Γκουέντολιν Κρίστι είναι μεταξύ των μοντέλων που πρωταγωνιστούν στο Ημερολόγιο Pirelli για το 2026, όπου ο φωτογράφος Σόλβε Σούντσμπο λέει πως επιδίωξε να αναδείξει τη σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση.

Η 52η έκδοση του “The Cal” παρουσιάζει διάσημες προσωπικότητες να ερμηνεύουν στοιχεία της φύσης, όπως την αστέρα του τένις Βένους Ουίλιαμς να ποζάρει με ένα πύρινο σχέδιο, το μοντέλο Εύα Χερτζίγκοβα κάτω από το νερό και την τραγουδίστρια FKA Twigs καλυμμένη με άμμο.

«Το βασικό θέμα για εμένα ήταν το καστ, να εργαστώ με γυναίκες με τις οποίες θα μπορούσα να συνδεθώ, τόσο ηλικιακά όσο και το να έχουμε συνεργαστεί ήδη μαζί τους», δήλωσε στο Reuters ο Νορβηγός Σούντσμπο.

«Θέλαμε να εργαστούμε με αισθησιασμό, θέλαμε να εργαστούμε με γυναίκες, θέλαμε να εργαστούμε με τη φύση… τότε θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το κάνεις αυτό, να μην μοιάζει κοινότυπο με πράγματα του παρελθόντος, αλλά και να αντηχεί τι ήταν το ημερολόγιο κατά το παρελθόν».

Το ημερολόγιο Pirelli κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960, σε περιορισμένο αριθμό αντίτυπων και συνήθως προσφερόταν ως δώρο στους πελάτες της ιταλικής εταιρείας ελαστικών.

Τα τελευταία χρόνια, απομακρύνθηκε από την παρουσίαση φωτογραφιών με απέριττα ντυμένες γυναίκες σε πιο καλλιτεχνικά θέματα με διάσημες πρωταγωνίστριες.

Στο καστ του ημερολογίου του 2026 συγκαταλέγονται επίσης οι ηθοποιοί Λουίζα Ρανιέρι, Ντου Χουάν και Άντρια Αρχόνα, το μοντέλο Ιρίνα Σάικ και η σχεδιάστρια μόδας Σούζι Κέιβ.

Διαβάστε επίσης:

Malice: «Άρωμα» Ελλάδας στη νέα σειρά θρίλερ που καθηλώνει (Photos)

Η Μπίλι Άιλις αποκαλεί τον Έλον Μασκ «αξιοθρήνητο» για το πακέτο 1 τρισ. – Εντείνει την κριτική στους πλούσιους και γίνεται viral

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Δημοσίευσε βίντεο με το τροχαίο – «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός» (Video)