search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 21:08
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 20:07

Pirelli 2026: Τίλντα Σουίντον, Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Εύα Χερτζίγκοβα μεταξύ των πρωταγωνιστριών

14.11.2025 20:07
pirelli

Οι ηθοποιοί Τίλντα Σουίντον, Ιζαμπέλα Ροσελίνι και Γκουέντολιν Κρίστι είναι μεταξύ των μοντέλων που πρωταγωνιστούν στο Ημερολόγιο Pirelli για το 2026, όπου ο φωτογράφος Σόλβε Σούντσμπο λέει πως επιδίωξε να αναδείξει τη σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση.

Η 52η έκδοση του “The Cal” παρουσιάζει διάσημες προσωπικότητες να ερμηνεύουν στοιχεία της φύσης, όπως την αστέρα του τένις Βένους Ουίλιαμς να ποζάρει με ένα πύρινο σχέδιο, το μοντέλο Εύα Χερτζίγκοβα κάτω από το νερό και την τραγουδίστρια FKA Twigs καλυμμένη με άμμο.

«Το βασικό θέμα για εμένα ήταν το καστ, να εργαστώ με γυναίκες με τις οποίες θα μπορούσα να συνδεθώ, τόσο ηλικιακά όσο και το να έχουμε συνεργαστεί ήδη μαζί τους», δήλωσε στο Reuters ο Νορβηγός Σούντσμπο.

«Θέλαμε να εργαστούμε με αισθησιασμό, θέλαμε να εργαστούμε με γυναίκες, θέλαμε να εργαστούμε με τη φύση… τότε θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το κάνεις αυτό, να μην μοιάζει κοινότυπο με πράγματα του παρελθόντος, αλλά και να αντηχεί τι ήταν το ημερολόγιο κατά το παρελθόν».

Το ημερολόγιο Pirelli κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960, σε περιορισμένο αριθμό αντίτυπων και συνήθως προσφερόταν ως δώρο στους πελάτες της ιταλικής εταιρείας ελαστικών.

Τα τελευταία χρόνια, απομακρύνθηκε από την παρουσίαση φωτογραφιών με απέριττα ντυμένες γυναίκες σε πιο καλλιτεχνικά θέματα με διάσημες πρωταγωνίστριες.

Στο καστ του ημερολογίου του 2026 συγκαταλέγονται επίσης οι ηθοποιοί Λουίζα Ρανιέρι, Ντου Χουάν και Άντρια Αρχόνα, το μοντέλο Ιρίνα Σάικ και η σχεδιάστρια μόδας Σούζι Κέιβ.

Διαβάστε επίσης:

Malice: «Άρωμα» Ελλάδας στη νέα σειρά θρίλερ που καθηλώνει (Photos)

Η Μπίλι Άιλις αποκαλεί τον Έλον Μασκ «αξιοθρήνητο» για το πακέτο 1 τρισ. – Εντείνει την κριτική στους πλούσιους και γίνεται viral

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Δημοσίευσε βίντεο με το τροχαίο – «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papageorgiou-xristopoyloy
LIFESTYLE

Αγωγή της Ηλιάνας Παπαγεωργίους κατά της Έλενας Χριστοπούλου: Ζητά αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη

tourkia-ploio-agelades
ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένες σε πλοίο από τις 21 Οκτωβρίου παραμένουν χιλιάδες αγελάδες στην Τουρκία

banksy
ΚΟΣΜΟΣ

Φυλάκιση 13 μηνών σε 49χρονο που έκλεψε έργο του Banksy από γκαλερί του Λονδίνου

griva-121
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά η μητέρα της Κυριακής Γρίβα: Να αναλάβει ο κάθε αστυνομικός τις ευθύνες που του αναλογούν

trump_2910_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ελληνοαμερικανός εισαγγελέας Πιτ Σκανδαλάκης κατά Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 21:06
papageorgiou-xristopoyloy
LIFESTYLE

Αγωγή της Ηλιάνας Παπαγεωργίους κατά της Έλενας Χριστοπούλου: Ζητά αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη

tourkia-ploio-agelades
ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένες σε πλοίο από τις 21 Οκτωβρίου παραμένουν χιλιάδες αγελάδες στην Τουρκία

banksy
ΚΟΣΜΟΣ

Φυλάκιση 13 μηνών σε 49χρονο που έκλεψε έργο του Banksy από γκαλερί του Λονδίνου

1 / 3