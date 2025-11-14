Η Μπίλι Άιλις αποκαλεί τον Έλον Μασκ «αξιοθρήνητο» για το πακέτο 1 τρισ. – Εντείνει την κριτική στους πλούσιους και γίνεται viral

Η τραγουδίστρια Μπίλι Άιλις επέκρινε τον Έλον Μασκ στα stories της στο Instagram το απόγευμα της Πέμπτης, υπονοώντας σε μια σειρά από αναρτήσεις γεμάτες «γαλλικά» ότι ο Μασκ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον πλούτο του για να βοηθήσει στην εξάλειψη της πείνας στον κόσμο ή άλλων κρίσεων, εβδομάδες αφότου τα σχόλια της τραγουδίστριας που προέτρεπαν τους δισεκατομμυριούχους να δωρίσουν τα χρήματά τους έγιναν viral.

Η Άιλις αποκάλεσε τον Μασκ «γ@@@@@νο αξιολύπητο δειλό» στην ιστορία της στο Instagram, αφού κοινοποίησε πολλές αναρτήσεις από την ευρωπαϊκή φεμινιστική οργάνωση My Voice, My Choice, οι οποίες πρότειναν διάφορους τρόπους με τους οποίους ο Μασκ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον πλούτο του για να βοηθήσει άλλους.

Η τραγουδίστρια κοινοποίησε μια ανάρτηση που υποδηλώνει ότι ο Μασκ είναι αρκετά πλούσιος για να ξοδεύει 40 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να τερματίσει την παγκόσμια πείνα έως το 2030, αναφερόμενη φαινομενικά σε μια εκτίμηση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών ότι ένα τέτοιο ποσό θα μπορούσε να βοηθήσει τα περισσότερα από 41 εκατομμύρια ανθρώπους που «χτυπούν την πόρτα του λιμού».

Η Άιλις κοινοποίησε μια άλλη ανάρτηση που έλεγε ότι ο Μασκ θα μπορούσε να ξοδέψει δισεκατομμύρια για να βοηθήσει στη διάσωση απειλούμενων ειδών, και μια άλλη που επικαλέστηκε ένα στατιστικό στοιχείο των Ηνωμένων Εθνών ότι 70 δισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας μετά την τεράστια καταστροφή που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παραλαβή του Βραβείου Καινοτομίας στη Μουσική στα Βραβεία του WSJ Magazine στις 29 Οκτωβρίου, η Άιλις απηύθυνε έκκληση στους δισεκατομμυριούχους να δωρίσουν τα χρήματά τους: «Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι εδώ μέσα που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από εμένα. Αν είστε δισεκατομμυριούχος, γιατί είστε δισεκατομμυριούχος; Χωρίς μίσος, δώστε τα χρήματά σας, ανθρωπάκια».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα 208 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν παρών στο κοινό, όπως και ο δημιουργός του «Star Wars», Τζορτζ Λούκας, του οποίου η περιουσία είναι 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην εκδήλωση, ο παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ ανακοίνωσε την Άιλις που είπε ότι θα δωρίσει 11,5 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα της πιο πρόσφατης περιοδείας της «για την υποστήριξη οργανισμών, έργων και φωνών αφιερωμένων στην ισότητα των τροφίμων, τη δικαιοσύνη των πελατών, τη μείωση της ρύπανσης από άνθρακα και την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης».

Τα σχόλια της Άιλις έγιναν viral και προκάλεσαν επαίνους και επικρίσεις, καθώς ορισμένοι σημείωσαν ότι ο Ζάκερμπεργκ έχει ήδη δωρίσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Δημοκρατική από τη Μασαχουσέτη, δήλωσε ότι το σχόλιο της Άιλις που ρωτάει γιατί οι άνθρωποι είναι δισεκατομμυριούχοι είναι το «σωστό ερώτημα», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «κανείς σε αυτή τη χώρα που να πλούτισε μόνος του» και ότι οι δισεκατομμυριούχοι θα πρέπει να «πληρώσουν το δίκαιο μερίδιό τους».

