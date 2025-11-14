search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 18:04
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 16:50

Η Μπίλι Άιλις αποκαλεί τον Έλον Μασκ «αξιοθρήνητο» για το πακέτο 1 τρισ. – Εντείνει την κριτική στους πλούσιους και γίνεται viral

14.11.2025 16:50
billie_eilish_new

Η τραγουδίστρια Μπίλι Άιλις επέκρινε τον Έλον Μασκ στα stories της στο Instagram το απόγευμα της Πέμπτης, υπονοώντας σε μια σειρά από αναρτήσεις γεμάτες «γαλλικά» ότι ο Μασκ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον πλούτο του για να βοηθήσει στην εξάλειψη της πείνας στον κόσμο ή άλλων κρίσεων, εβδομάδες αφότου τα σχόλια της τραγουδίστριας που προέτρεπαν τους δισεκατομμυριούχους να δωρίσουν τα χρήματά τους έγιναν viral.

Η Άιλις αποκάλεσε τον Μασκ «γ@@@@@νο αξιολύπητο δειλό» στην ιστορία της στο Instagram, αφού κοινοποίησε πολλές αναρτήσεις από την ευρωπαϊκή φεμινιστική οργάνωση My Voice, My Choice, οι οποίες πρότειναν διάφορους τρόπους με τους οποίους ο Μασκ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον πλούτο του για να βοηθήσει άλλους.

Η τραγουδίστρια κοινοποίησε μια ανάρτηση που υποδηλώνει ότι ο Μασκ είναι αρκετά πλούσιος για να ξοδεύει 40 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να τερματίσει την παγκόσμια πείνα έως το 2030, αναφερόμενη φαινομενικά σε μια εκτίμηση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών ότι ένα τέτοιο ποσό θα μπορούσε να βοηθήσει τα περισσότερα από 41 εκατομμύρια ανθρώπους που «χτυπούν την πόρτα του λιμού».

Η Άιλις κοινοποίησε μια άλλη ανάρτηση που έλεγε ότι ο Μασκ θα μπορούσε να ξοδέψει δισεκατομμύρια για να βοηθήσει στη διάσωση απειλούμενων ειδών, και μια άλλη που επικαλέστηκε ένα στατιστικό στοιχείο των Ηνωμένων Εθνών ότι 70 δισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας μετά την τεράστια καταστροφή που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παραλαβή του Βραβείου Καινοτομίας στη Μουσική στα Βραβεία του WSJ Magazine στις 29 Οκτωβρίου, η Άιλις απηύθυνε έκκληση στους δισεκατομμυριούχους να δωρίσουν τα χρήματά τους: «Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι εδώ μέσα που έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από εμένα. Αν είστε δισεκατομμυριούχος, γιατί είστε δισεκατομμυριούχος; Χωρίς μίσος, δώστε τα χρήματά σας, ανθρωπάκια».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα 208 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν παρών στο κοινό, όπως και ο δημιουργός του «Star Wars», Τζορτζ Λούκας, του οποίου η περιουσία είναι 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην εκδήλωση, ο παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ ανακοίνωσε την Άιλις που είπε ότι θα δωρίσει 11,5 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα της πιο πρόσφατης περιοδείας της «για την υποστήριξη οργανισμών, έργων και φωνών αφιερωμένων στην ισότητα των τροφίμων, τη δικαιοσύνη των πελατών, τη μείωση της ρύπανσης από άνθρακα και την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης».

Τα σχόλια της Άιλις έγιναν viral και προκάλεσαν επαίνους και επικρίσεις, καθώς ορισμένοι σημείωσαν ότι ο Ζάκερμπεργκ έχει ήδη δωρίσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Δημοκρατική από τη Μασαχουσέτη, δήλωσε ότι το σχόλιο της Άιλις που ρωτάει γιατί οι άνθρωποι είναι δισεκατομμυριούχοι είναι το «σωστό ερώτημα», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «κανείς σε αυτή τη χώρα που να πλούτισε μόνος του» και ότι οι δισεκατομμυριούχοι θα πρέπει να «πληρώσουν το δίκαιο μερίδιό τους».

Διαβάστε επίσης:

Μαυρίκιος Μαυρικίου: Δημοσίευσε βίντεο με το τροχαίο – «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός» (Video)

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή – Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

Μιχάλης Ρέππας: «Με προσβάλλει η δήλωση πως το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι – Δεν το έχω δει να συμβαίνει πουθενά» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Επστάιν: «Είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον»

rubiales avga
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λουίς Ρουμπιάλες δέχεται επίθεση με αυγά κατά τη διάρκεια παρουσίασης βιβλίου στη Μαδρίτη (Video)

agapidaki-foto3
ΥΓΕΙΑ

Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Πετρούπολη

stockholm
ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρό τροχαίο στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση – Αναφορές για νεκρούς

puls-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Reuters: Η Ελλάδα συζητά με το Ισραήλ αγορές πυραυλικών συστημάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 18:04
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Επστάιν: «Είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον»

rubiales avga
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λουίς Ρουμπιάλες δέχεται επίθεση με αυγά κατά τη διάρκεια παρουσίασης βιβλίου στη Μαδρίτη (Video)

agapidaki-foto3
ΥΓΕΙΑ

Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Πετρούπολη

1 / 3