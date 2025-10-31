search
31.10.2025 13:52

Η Μπίλι Άιλις έδωσε 11,5 εκατ. δολάρια για το κλίμα και «έκραξε» τους πλούσιους μπροστά στον Ζάκερμπεργκ – «Δώστε τα λεφτά σας» – (Video)

31.10.2025 13:52
Η Μπίλι Άιλις απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, και όχι μόνο για το μουσικό της ταλέντο.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα τιμήθηκε στα WSJ Magazine Innovator Awards για τη συμβολή της στη μουσική βιομηχανία, και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αποκαλύφθηκε ότι θα δωρίσει 11,5 εκατομμύρια δολάρια από την περιοδεία της “Hit Me Hard and Soft” στο πρόγραμμα The Changemaker Program, το οποίο επικεντρώνεται στην κλιματική αλλαγή και την επισιτιστική ανασφάλεια.

Αποδεχόμενη το βραβείο, η Μπίλι Άιλις «τα έχωσε» κανονικά στους παρευρισκόμενους δισεκατομμυριούχους, παρόντος και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, θέτοντας το ερώτημα γιατί έχουν επιτρέψει να συσσωρευτεί τόσος πλούτος και ζητώντας τους να δωρίσουν χρήματα σε μια εποχή που «ο κόσμος χρειάζεται ενσυναίσθηση και βοήθεια στη χώρα μας».

Απευθευθυνόμενη συγκεκριμένα στους δισεκατομμυριούχους, είπε με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο: «Σας αγαπώ όλους, αλλά υπάρχουν μερικοί εδώ μέσα που έχουν πολύ περισσότερα λεφτά από μένα. Αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι δισεκατομμυριούχος; Χωρίς κακία, αλλά δώσε τα λεφτά σου, μικρέ.»

Το σχόλιό της προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις, ο Ζάκερμπεργκ ωστόσο, ο πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με καθαρή αξία 226 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν… βλεφάρισε καν.

Ο ιδρυτής της Meta ήταν παρών στην εκδήλωση υποστηρίζοντας τη σύζυγό του Πρισίλα Τσαν, η οποία τιμήθηκε για το φιλανθρωπικό της έργο.

Ο Ζάκερμπεργκ και η Τσαν έχουν δωρίσει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου το 2% της καθαρής τους αξίας, γεγονός που τους κατατάσσει στους πιο γενναιόδωρους φιλάνθρωπους σύμφωνα με το Forbes.

