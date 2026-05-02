Συγκινεί η αδελφή του Akyla: «Δεν πήγε τυχαία στη Eurovision, το κυνηγούσε εδώ και εφτά χρόνια» (Video)

Για τον Akyla και την καθόλου τυχαία επιτυχία και πέραση στο ευρωπαϊκό κοινό της Eurovision μίλησε η αδελφή του.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ο ίδιος αισθάνεται ευλογημένος. Πραγματικά είναι σαν να το έστειλε ο ίδιος ο θεός, και προσπαθεί. Είναι κάτι το οποίο το προσπαθεί πάρα πολύ καιρό. Δεν βγήκε από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι κάτω γύρω στα εφτά χρόνια, το κυνηγάει πάρα πολύ», δήλωσε στον ALPHA.

«Πιστεύω ότι έφτασε η στιγμή του να φέρει μία καλή θέση. Έχει άγχος αλλά του είπαμε να ξεκουραστεί όσο μπορεί, παρόλο που έχει πολλές πρόβες. Θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του», πρόσθεσε η Ελένη Καλανίδου – Ακριτίδου και του ευχήθηκε «καλή επιτυχία».

Οι ρυθμοί είναι πυρετώδεις για την ελληνική αποστολή, που αναχώρησε χθες για τη Βιέννη, καθώς σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, είναι προγραμματισμένη η πρώτη τεχνική πρόβα.

