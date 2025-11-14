Μαυρίκιος Μαυρικίου: Δημοσίευσε βίντεο με το τροχαίο – «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός» (Video)

Βίντεο από το τροχαίο που είχε πριν από λίγες ημέρες δημοσίευσε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, επισημαίνοντας ότι άγγιξε τον θάνατο και «ζει από θαύμα».

Το τροχαίο που λίγο έλειψε να κοστίσει τη ζωή του μουσικού σημειώθηκε το Σάββατο (8/11) όταν επιστρέφοντας από live που είχε στην Κύπρο και προσπαθώντας να αποφύγει ένα ζώο που εμφανίστηκε μπροστά του, ξέφυγε από την πορεία του και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.

Από τη σύγκρουση, καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητό του, με τον ίδιο να έχει έντονους μυϊκούς πόνους σε όλο το σώμα του από το τράνταγμα χωρίς, ωστόσο, να έχει υποστεί κάποιο κάταγμα.

Στο βίντεο που ανέβασε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, έδειξε το όχημά του μετά το συμβάν, ενώ προέτρεψε τους διαδικτυακούς του φίλους να φορούν ζώνη ασφαλείας, καθώς έτσι σώθηκε ο ίδιος.

«Το περασμένο Σάββατο πέθανα και ξύπνησα ζωντανός. Επέστρεφα από live. Μπροστά μου ένα ζωάκι που δεν ήθελα να πατήσω. Έστριψα το τιμόνι. Και μετά όλα μαύρα. Καπνός. Το αυτοκίνητο έγινε σίδερα. Εγώ έπρεπε να είμαι μέσα σε αυτά. Ζω γιατί φορούσα ζώνη. Ζω γιατί δεν είχα πιει. Ζω από θαύμα. Όταν γύρισα σπίτι και είδα τη γυναίκα μου και την κόρη μου, κατάλαβα πόσο κοντά ήμουν να τα χάσω όλα. Στο βίντεο βλέπετε τη στιγμή που με άγγιξε ο θάνατος. Και με άφησε. Αν σας σοκάρει, πέτυχε τον σκοπό του. Φορέστε ζώνη. Μην πίνετε. Να προσέχετε. Μία στιγμή αρκεί για να μην γυρίσετε ποτέ σπίτι. Ευχαριστώ τον Θεό, τους Αγίους, τους αγγέλους. Ευχαριστώ και εσάς για την αγάπη και τα χιλιάδες μηνύματά σας. Η ζωή συνεχίζεται» έγραψε.

«Μας έσωσε ο Άγιος Νεκτάριος. Καταστράφηκε ολοσχερώς. Ευτυχώς που ήμουν με αυτό το αυτοκίνητο κι όχι με τα άλλα που κινούμαστε στην πόλη. Επέστρεφα από την Πάφο το βράδυ κι επειδή είδα στον δρόμο ένα ζωάκι, πήγα να το αποφύγω, έφυγα στο αντίθετο ρεύμα απ’ όπου ευτυχώς δεν ερχόταν άλλος και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Έσβησαν όλα. Τώρα θα παίζατε αφιέρωμα αν είχε συμβεί κάτι άλλο… Έκανα εξετάσεις, το μόνο που έχω είναι αφόρητοι πόνοι σε όλο μου το σώμα, τραντάχτηκε ολόκληρο. Δεν έχει σπάσει κάτι, αλλά θα χρειαστεί χρόνος, γιατί πονάω πάρα πολύ» είπε, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

