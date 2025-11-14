Malice: «Άρωμα» Ελλάδας στη νέα σειρά θρίλερ που καθηλώνει (Photos)

«Άρωμα» Ελλάδας έχει η νέα σειρά του Prime Video με τίτλο «Malice», καθώς αρκετές σκηνές της γυρίστηκαν στη χώρα μας, σε δημοφιλές νησί.

Το «Malice», το οποίο προβάλλεται από σήμερα στη streaming πλατφόρμα, είναι ένα σκοτεινό, αλλά και με αρκετές δόσεις χιούμορ, θρίλερ, το οποίο προσφέρει άφθονη ψυχαγωγία στους τηλεθεατές, καθώς βλέπουν να ξετυλίγεται μπροστά τους μια ανατρεπτική ιστορία εκδίκησης.

Το ελληνικό κοινό, μάλιστα, έχει έναν ακόμη λόγο να το παρακολουθήσει, αφού μέρος των γυρισμάτων του πραγματοποιήθηκε στην Πάρο.

Και Έλληνες ηθοποιοί στο cast της νέας σειράς του Prime Video

Στη σειρά – δημιούργημα του Τζέιμς Γουντ, ακολουθούμε την εύπορη οικογένεια Τάνερ στο δημοφιλές ελληνικό νησί, όπου περνούν τις καθιερωμένες διακοπές τους.

Ο Ντουκόβνι υποδύεται τον πατριάρχη της οικογένειας, Τζέιμι, έναν αδίστακτο Αμερικανό που παίρνει πάντα αυτό που θέλει, ανεξαρτήτως κόστους. Η βαν Χάουτεν είναι η Ολλανδή σύζυγός του, Νατ, η οποία σχεδιάστρια μόδας.

Όταν οι φίλοι των Τάνερ, Τζουλς και Ντέμιαν, ταξιδεύουν στο νησί μαζί με τον καθηγητή των παιδιών τους, Άνταμ, και η δική τους νταντά αρρωσταίνει, οι Τάνερ αποφασίζουν να «κλέψουν» τον Άνταμ και να τον προσλάβουν, όταν επιστρέψουν στην τεράστια έπαυλή τους στο δυτικό Λονδίνο.

Ωστόσο, ο Άνταμ δεν είναι αυτό που φαίνεται, με τις συνέπειες της απόφασης των Τάνερ να τον βάλουν στη ζωή τους να είναι καταστροφικές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη σειρά εμφανίζονται και Έλληνες ηθοποιοί, όπως ο Γιώργος Καραμίχος, ο Δημήτρης Κίτσος, ο Λευτέρης Τσάτσης (ιερέας), η Μαρίνα Αργυροπούλου κ.ά..

