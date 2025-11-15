Μελέτης Ηλίας: «Ο “Χαμπέας” και η “Λυδία” περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία “Το Σόι Σου”» (Video)

Για το σαρωτικό comeback της σειράς «Το Σόι σου» στη συχνότητα του Alpha μίλησε o Μελέτης Ηλίας στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, το βράδυ της Παρασκευής (14/11).

Ο ηθοποιός αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ποιον συνάδελφό του θα ήθελε να δει στη θέση του «Σάββα Τριαντάφυλλου» αν ο ίδιος δεν ήταν στο καστ της σειράς.

«Δύο άνθρωποι περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία το sequel. Ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος, ο Χαμπέας, που έλεγε ότι, άπαξ και ξεκινήσουμε πάλι, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Και η Βάσω η Λασκαράκη που έλεγε ότι θα κάνουμε πάνω από 35%. Εγώ, επειδή είχα δει την πραγματικότητα πως πάει, τους έλεγα ότι με ένα 18-20% να είμαστε ευχαριστημένοι», αποκάλυψε.

«Ήμασταν όλοι… γερασμένοι αλλά ακμαίοι και ορεξάτοι, με αγάπη για αυτή τη δουλειά. Εμένα αυτή η δουλειά με έκανε γνωστό στον κόσμο. Αν δεν ήμουν εγώ, θα έβλεπα στη θέση μου τον Νίκο Ψαρρά. Ο αγαπημένος μου ηθοποιός αυτή τη στιγμή είναι ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Για μένα από τους καλύτερους», πρόσθεσε.

Ο Μελέτης Ηλίας μίλησε ακόμη για τις δοκιμαστικές εμφανίσεις που είχε κάνει στο παρελθόν για τηλεπαιχνίδια.

«Έκανα δοκιμαστικά σε πολλά τηλεπαιχνίδια. Πέρασα και από το Cash or Trash πριν τη Δέσποινα Μοιραράκη αλλά δεν τα βρήκαμε στα οικονομικά», αποκάλυψε.

