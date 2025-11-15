search
15.11.2025 10:44

Μελέτης Ηλίας: «Ο “Χαμπέας” και η “Λυδία” περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία “Το Σόι Σου”» (Video)

soi new

Για το σαρωτικό comeback της σειράς «Το Σόι σου» στη συχνότητα του Alpha μίλησε o Μελέτης Ηλίας στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, το βράδυ της Παρασκευής (14/11).

Ο ηθοποιός αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ποιον συνάδελφό του θα ήθελε να δει στη θέση του «Σάββα Τριαντάφυλλου» αν ο ίδιος δεν ήταν στο καστ της σειράς.

«Δύο άνθρωποι περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία το sequel. Ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος, ο Χαμπέας, που έλεγε ότι, άπαξ και ξεκινήσουμε πάλι, δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Και η Βάσω η Λασκαράκη που έλεγε ότι θα κάνουμε πάνω από 35%. Εγώ, επειδή είχα δει την πραγματικότητα πως πάει, τους έλεγα ότι με ένα 18-20% να είμαστε ευχαριστημένοι», αποκάλυψε.

«Ήμασταν όλοι… γερασμένοι αλλά ακμαίοι και ορεξάτοι, με αγάπη για αυτή τη δουλειά. Εμένα αυτή η δουλειά με έκανε γνωστό στον κόσμο. Αν δεν ήμουν εγώ, θα έβλεπα στη θέση μου τον Νίκο Ψαρρά. Ο αγαπημένος μου ηθοποιός αυτή τη στιγμή είναι ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Για μένα από τους καλύτερους», πρόσθεσε.

Ο Μελέτης Ηλίας μίλησε ακόμη για τις δοκιμαστικές εμφανίσεις που είχε κάνει στο παρελθόν για τηλεπαιχνίδια.

«Έκανα δοκιμαστικά σε πολλά τηλεπαιχνίδια. Πέρασα και από το Cash or Trash πριν τη Δέσποινα Μοιραράκη αλλά δεν τα βρήκαμε στα οικονομικά», αποκάλυψε.

xaris doukas kede 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα πορεία, χωρίς τη ΝΔ – Τι λέει για Βασιλίσσης Όλγας, Άγνωστο Στρατιώτη, εκλογικό νόμο στην ΤΑ

karvouniaris_1411_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τα εξώδικα του Δημητριάδη δεν αλλάζουν την ιστορία

astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα η 24ωρη παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά (Video)

nikos_papandreou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΠΑΣΟΚ και το χειροκρότημα στο Λαϊκό Κόμμα

YPEX1906
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ για τα 42 έτη από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής»

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

