Χρηστίδου για Τούνη: «Δεν κατάφερε αυτά που κατάφερε εξαιτίας αυτού του βίντεο, αλλά πάρα το βίντεο αυτό!»

15.11.2025 17:14
touni_xristidou

Μήνυμα σε όσους σχολίασαν το ιδιαίτερα φορτισμένο βίντεο της Ιωάννας Τούνη, για το revenge porn, έστειλε η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή της, το πρωί του Σαββάτου.

«Αισθάνομαι ετεροντροπή για πολλά από όσα ακούστηκαν από όταν ανέβηκε αυτό το βίντεο. Δεν χρειάζεται να εκφράζουμε παντού την αποψούλα μας για όλα. Είναι τόσο επώδυνη διαδικασία, έρχεται να μοιραστεί λεπτομέρειες γιατί την θεραπεύει αυτό και νιώθει την ανάγκη να το πει. Ντράπηκα για πολλά από όσα άκουσα. Μου προκαλούν αηδία, δεν μπορώ να το πιστέψω, αντιμετωπίζεται λάθος, δεν είναι προφανές ότι είναι θύμα, ενώ είναι», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Δεν κατάφερε αυτά που κατάφερε εξαιτίας αυτού του βίντεο, αλλά πάρα το βίντεο αυτό! Αυτό είναι το μήνυμα και το ουσιαστικό», διαμήνυσε.

«Θα ήθελα να την παρακαλέσω να μιλάει όσο περισσότερο μπορεί γι’ αυτό. Κυρία Τούνη, όσο κι αν σας ζητάνε να σιωπήσετε, όπως είδαμε σε εκπομπές, να μιλάτε για αυτό το θέμα», είπε από την πλευρά του ο Νίκος Συρίγος, αφήνοντας αιχμές για την προτροπή Μπαλάσκα «να το βουλώσει».

