15.11.2025
15.11.2025 13:48

Γιάννης Τσορτέκης: Αποκαλύπτει πως έχτισε τον χαρακτήρα του «Χαράλαμπου» στο Maestro – «Ήμουν σαν παρακατιανός»

xaralambos_tsortekis

Για τον ρόλο του Χαράλαμπου στο Maestro και την καθημερινότητα στους Παξούς, που τον βοήθησε να χτίσει τον βίαιο και σκοτεινό χαρακτήρα, μίλησε ο Γιάννης Τσορτέκης στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

Το γεγονός ότι δεν έμενε στους Παξούς, αλλά μακριά από τους υπόλοιπους συναδέλφους του, τον οδήγησε -όπως είπε- σε μια καθημερινότητα γεμάτη μοναξιά, ένα συναίσθημα που «κούμπωσε» απόλυτα με τον ρόλο.

«Οι δικοί μου με ξέρουν οπότε λίγο πολύ το βλέπουμε με τρυφερότητα το καθετί. Η κρίση τους ήταν πιο θετική. Γιατί έβλεπαν πίσω από αυτό εμένα. Και για αυτούς ήταν ένα σοκ όπως για όλους. Εδώ ήταν για εμένα, δεν θα ήταν για τους άλλους;», είπε ο σπουδαίος ηθοποιός.

»Σε αυτό να πω ότι είχε πολύ μεγάλη, η γενικότερη συνθήκη που βρέθηκε, η επαφή που είχαμε με τον Χριστόφορο και που πήγαινε ήρεμα το πράγμα, να κλειδώνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ήμουν σαν παρακατιανός γιατί έμενα έξω από τους Παξούς, μακριά από τους άλλους πρωταγωνιστές. Ήταν μια παράμετρος που βοηθούσε. Επέστρεφα σε μια μοναξιά γιατί δεν μπορούσα να κοινωνικοποιηθώ με την υπόλοιπη ομάδα», πρόσθεσε.

