Φαίη Σκορδά: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Athens Fashion Week (Photos)

Η Φαίη Σκορδά ήταν χωρίς αμφιβολία η μεγάλη πρωταγωνίστρια του Athens Fashion Week.

Η παρουσιάστρια του Mega έκλεψε τις εντυπώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον του Καπνεργοστασίου, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή της Χριστίνας Ζαφειρίου.

Η Φαίη Σκορδά περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας ένα μίνι λαμπερό φόρεμα – ένα από τα key looks της συλλογής – που αγκάλιαζε αρμονικά τη φινετσάτη σιλουέτα της και αναδείκνυε τα καλλίγραμμα πόδια της, με το κοινό να την αποθεώνει με το θερμό του χειροκρότημα.

