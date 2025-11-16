search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 11:46
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2025 11:06

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

16.11.2025 11:06
syriopoulou

Για τη ζωή της με τρεις άνδρες στο σπίτι μίλησε η Eυαγγελία Συριοπούλου στην εκπομπή «Μαμα-δες» της ΕΡΤ.

Η ηθοποιός μίλησε για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της ο δεύτερος της γιος, αλλά και για την καθημερινότητα μαζί με τον σύντροφό της.

«H ζωή με τρεις άνδρες στο σπίτι είναι μια χαρά! Στα ώπα ώπα με έχουν, με προσέχουν και τους προσέχω και γω. Είναι πολύ ωραία. Εντάξει, έχει τρέξιμο γιατί και τα δυο παιδάκια είναι μικρούλια και η καθημερινότητα είναι άλλες φορές λίγο πιο δύσκολη και άλλες φορές λίγο πιο εύκολη», εξήγησε.

«Δεν αγχώνομαι γενικά, είμαι πολύ του προγράμματος. Αυτό με βοηθάει στον χαρακτήρα μου πολύ για να έχω έναν μπούσουλα και τα παιδιά είναι ήρεμα μέσα σ’ αυτό. Οπότε, αφού όλοι είμαστε καλά μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, προχωράμε όμορφα», πρόσθεσε.

«Όταν τα παιδιά αρρωσταίνουν παθαίνω σοκ»

«Σίγουρα έχω κάποια πράγματα ισορροπήσει αλλά και με τη βοήθεια του μπαμπά, ο οποίος είναι λίγο πιο λογικός και δεν χάνει την ψυχραιμία του. Εγώ, για παράδειγμα, όταν τα παιδιά αρρωσταίνουν, παθαίνω σοκ», πρόσθεσε.

«Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός και με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού, έχω μπει σε ένα άλλο σκαλοπάτι που μπορώ να ελέγξω λίγο καλύτερα τα συναισθήματα μου», εξήγησε η Ευγενία Δημητροπούλου.

Διαβάστε επίσης:

Φαίη Σκορδά: Η εκθαμβωτική εμφάνιση στο Athens Fashion Week (Photos)

Τσαφούλιας για Τσίπρα: «Θα το διαβάσω το βιβλίο του – Εάν είναι απολογητικό με ενδιαφέρει να δω τι έχει να πει» (Video)

Γερμανού για Παπαδήμα: «Αν είχαν έρθει κάτι γαλλάκια από τη Γαλλία και είχαν φτιάξει μαγαζάκια δεν θα την πείραζαν» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

tasoulas-paros-dekapentaygoustos-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένας… «ανήσυχος» πρόεδρος: Η κομματική παρέμβαση του Κώστα Τασούλα, που ταυτίζεται με την κυβερνητική ρητορική

antetokounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

mitsotakis_zelenski_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη συμφωνία πριν την επίσκεψη

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 11:46
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

tasoulas-paros-dekapentaygoustos-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένας… «ανήσυχος» πρόεδρος: Η κομματική παρέμβαση του Κώστα Τασούλα, που ταυτίζεται με την κυβερνητική ρητορική

antetokounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

1 / 3