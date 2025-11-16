Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

Για τη ζωή της με τρεις άνδρες στο σπίτι μίλησε η Eυαγγελία Συριοπούλου στην εκπομπή «Μαμα-δες» της ΕΡΤ.

Η ηθοποιός μίλησε για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της ο δεύτερος της γιος, αλλά και για την καθημερινότητα μαζί με τον σύντροφό της.

«H ζωή με τρεις άνδρες στο σπίτι είναι μια χαρά! Στα ώπα ώπα με έχουν, με προσέχουν και τους προσέχω και γω. Είναι πολύ ωραία. Εντάξει, έχει τρέξιμο γιατί και τα δυο παιδάκια είναι μικρούλια και η καθημερινότητα είναι άλλες φορές λίγο πιο δύσκολη και άλλες φορές λίγο πιο εύκολη», εξήγησε.

«Δεν αγχώνομαι γενικά, είμαι πολύ του προγράμματος. Αυτό με βοηθάει στον χαρακτήρα μου πολύ για να έχω έναν μπούσουλα και τα παιδιά είναι ήρεμα μέσα σ’ αυτό. Οπότε, αφού όλοι είμαστε καλά μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, προχωράμε όμορφα», πρόσθεσε.

«Όταν τα παιδιά αρρωσταίνουν παθαίνω σοκ»

«Σίγουρα έχω κάποια πράγματα ισορροπήσει αλλά και με τη βοήθεια του μπαμπά, ο οποίος είναι λίγο πιο λογικός και δεν χάνει την ψυχραιμία του. Εγώ, για παράδειγμα, όταν τα παιδιά αρρωσταίνουν, παθαίνω σοκ», πρόσθεσε.

«Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός και με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού, έχω μπει σε ένα άλλο σκαλοπάτι που μπορώ να ελέγξω λίγο καλύτερα τα συναισθήματα μου», εξήγησε η Ευγενία Δημητροπούλου.

