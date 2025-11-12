search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 11:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 10:09

Δημήτρης Κόκοτας: Η σύζυγός του διαψεύδει ότι παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

12.11.2025 10:09
kokotas-dimitris-new

Τον δικό του σκληρό αγώνα συνεχίζει να δίνει ο Δημήτρης Κόκοτα με τον τραγουδιστή να παραμένει στο νοσοκομείο έπειτα από το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024.

Ένα χθεσινοβραδινό δημοσίευμα έκανε λόγο για επιστροφή του γνωστού τραγουδιστή στο σπίτι του, κάτι όμως, που, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος από το Πρωινό του ΑΝΤ1 ήρθε σε επικοινωνία με τη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, η οποία διέψευσε κατηγορηματικά την είδηση.

«Από το στόμα τους και στου Θεού το αφτί. Δυστυχώς βρισκόμαστε αρκετά μακριά» είπε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση του Δημήτρη Κόκοτα παραμένει σταθερή, με τον τραγουδιστή να αντιδρά σταδιακά σε ολοένα περισσότερα εξωτερικά ερεθίσματα.

Διαβάστε επίσης:

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Άγχος, ανασφάλεια και χαμηλοί μισθοί για την Generation Z, δείχνει έρευνα

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Ο «πατέρας» Παρθένιος έκανε εξορκισμούς και λιβάνιζε με … χασίς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Jeff-Goldblum-new
LIFESTYLE

Τζεφ Γκόλντμπλουμ: Ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή – «Σταμάτησα να τρώω κρέας» (Video)

PAIDIA FOS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Πώς το φως της ημέρας βοηθά την ψυχολόγια των παιδιών με καρκίνο, ακόμα και όταν είναι τεχνητό

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» στο Θέατρο Lib’ro

mercedes_toto-wolff_1211_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Ο Τότο Βολφ πουλάει μέρος απ’ το 33% του ποσοστού του στη Mercedes αντί 6 δισ. δολαρίων

xioni new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε «βαθιά κατάψυξη» οι ΗΠΑ: Χιονοθύελλα στο Μίσιγκαν, παγώνουν τα ιγκουάνα στη Φλόριντα (Photo/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

gallia suntaxeis france
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γαλλία δεν τους δίδαξε τίποτα: Ψάχνουν πάλι να... αλλάξουν το συνταξιοδοτικό  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 11:21
Jeff-Goldblum-new
LIFESTYLE

Τζεφ Γκόλντμπλουμ: Ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή – «Σταμάτησα να τρώω κρέας» (Video)

PAIDIA FOS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Πώς το φως της ημέρας βοηθά την ψυχολόγια των παιδιών με καρκίνο, ακόμα και όταν είναι τεχνητό

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» στο Θέατρο Lib’ro

1 / 3