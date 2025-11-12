Δημήτρης Κόκοτας: Η σύζυγός του διαψεύδει ότι παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

Τον δικό του σκληρό αγώνα συνεχίζει να δίνει ο Δημήτρης Κόκοτα με τον τραγουδιστή να παραμένει στο νοσοκομείο έπειτα από το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024.

Ένα χθεσινοβραδινό δημοσίευμα έκανε λόγο για επιστροφή του γνωστού τραγουδιστή στο σπίτι του, κάτι όμως, που, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος από το Πρωινό του ΑΝΤ1 ήρθε σε επικοινωνία με τη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, η οποία διέψευσε κατηγορηματικά την είδηση.

«Από το στόμα τους και στου Θεού το αφτί. Δυστυχώς βρισκόμαστε αρκετά μακριά» είπε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση του Δημήτρη Κόκοτα παραμένει σταθερή, με τον τραγουδιστή να αντιδρά σταδιακά σε ολοένα περισσότερα εξωτερικά ερεθίσματα.

