Έλενα Χριστοπούλου: «Ο κόσμος βλέπει τίτλους και αποσπάσματα, εγώ ξέρω την αλήθεια…» (Videos)

Για τη δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά και για τη συνεργασία με τη Σοφία Μουτίδου μίλησε η Έλενα Χριστοπούλου στο MEGA.

«Είναι κάποια πράγματα που δεν είναι για όλους, για μπροστά στις κάμερες, είναι ongoing. Βγήκε από τον Νάσο Γουμενίδη απ’ ό,τι είδα αλλά εγώ δεν την είχα λάβει ακόμα, την είδα από τα Μέσα. Είναι το πόσο θέλει και μπορεί κανείς να δημοσιεύσει κάτι, εγώ δεν είχα τη δύναμη να απαντήσω, γιατί δεν το είχα ακόμα διαβάσει. Η υπόθεση αυτή έχει πολλά επεισόδια και θα γίνουν και πολλά παραπάνω», ανέφερε αρχικά η μάνατζερ και παρουσιάστρια.

«Εγώ εδώ και έναν χρόνο βλέπω τίτλους, σχόλια και να διασύρεται το όνομά μου ποικιλοτρόπως. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βρω κάτι εξωδικαστικά. Δεν έχω πια συναίσθημα για αυτή την υπόθεση, στην αρχή είχα, τώρα πια όχι. Είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Όταν έχεις περάσει 15 χρόνια με έναν άνθρωπο με αγάπη, σεβασμό, δεν γίνεται να μη νιώθεις κάτι», πρόσθεσε.

«Είμαι καλά και ήρεμη μέσα μου»

«Είμαι καλά και ήρεμη μέσα μου. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι οι τίτλοι που θα συνοδεύουν μια ζωή. Δεν θα απαντήσω στις κάμερες αλλά στους αρμόδιους για αυτά που με κατηγορεί η άλλη πλευρά», επισήμανε.

«Είμαι μάνατζερ, έχω τον τρόπο μου να προωθώ τους ανθρώπους, ώστε να κερδίζουν παραπάνω χρήματα μέσα από τη δουλειά τους. Δεν θέλω να δημοσιοποιώ πράγματα που αφορούν αρμόδιους και μόνο. Ο κόσμος βλέπει τίτλους και αποσπάσματα, εγώ ξέρω την αλήθεια και τι πρέπει να κάνω», συνέχισε.

«Είμαι “μαζί” με τη Σ. Μουτίδου σε ό,τι έχει πει και κάνει»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε για τη συμμετοχή της στην εκπομπή του OPEN, «Real View».

«Με το Real View και τον Θέμη Μάλλη συζητώ 2,5 χρόνια. Είχαμε δώσει τα χέρια ότι όταν γίνει θα είμαι μία από τις 4 γυναίκες. Το περίμενα και το ήθελα και δεν έχω να κρύψω και κάτι. Για ποιο λόγο να κάνω κακό στον εαυτό μου και να μην κάνω αυτό που ονειρεύομαι; Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πω ότι το έχουμε βρει. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Η κάθε μία είναι τόσο διαφορετική που έρχεται και κουμπώνει με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Τις πρώτες μέρες δεν μπορούσα να μιλήσω», είπε.

Αναφερόμενη στην αποχώρηση Γκλέτσου από την εκπομπή, πρόσθεσε: «Το θέμα του κύριου Γκλέτσου με έκανε να νιώσω αμηχανία γιατί δεν μπορώ τις φωνές έχω πρόβλημα. Έχω τα ψυχολογικά μου. Με έπιασε ένας πανικός, δεν το κρύβω. Κάναμε κουβέντες, η Σοφία είναι αληθινός άνθρωπος και είμαι μαζί της σε ότι έχει πει και έχει κάνει. Είχα την εντύπωση ότι γνωρίζονται και είχαν οικειότητα. Δεν είμαι η Σοφία εγώ. Μπορεί να έχω άλλη άποψη. Προσυπογράφω, όμως, γιατί είμαι με τη Σοφία».

«Δεν θεωρώ ότι τα κάνει σωστά κανένας από τον πιο έμπειρο μέχρι τον πιο άπειρο. Γίνονται αλλαγές, αλλά με τον κύριο Παπάζογλου, ήξερε τι θα συζητήσουμε», συνέχισε.

«Δεν είπα να πάρουμε τα όπλα»

Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε τέλος για την οπλοκατοχή και είπε πως δεν θέλει να διώξει γυμνή απέναντι στον φόβο. «Όταν έχω περάσει όλα αυτά με την επίθεση στο σπίτι μου μέσα που ζήσαμε από θαύμα και τα βλέπω να γυρνάνε στον ύπνο μου… είπα ότι θα ήθελα να έχω αντιδράσει. Θα ήθελα να μην νιώθω σαν γυμνή στον φόβο. Δεν είπαμε πάμε να πάρουμε όπλα!», συνέχισε.

«Και ψεύτικο όπλο που βλέπω ταράζομαι, αλλά αν μου ξανασυνέβαινε, θα ήθελα να έχω μία άμυνα, να ξέρω ότι κάτι μπορώ να κάνω, γιατί ένιωθα σαν κουρέλι που τρέχει να κρυφτεί, όταν έτρεχε το αίμα από το χέρι μου που με είχαν χτυπήσει και τον τότε σύζυγό μου που τον είχαν γαζώσει! Δεν λέω να πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ και να παίρνουμε τυρί, γάλα και όπλο! Εγώ μίλησα βιωματικά», συνέχισε.

