Γκουντάρας, Κάκκαβα: «Δεν υπάρχει κάτι να ξεκαθαρίσουμε με την Κατερίνα Καινούργιου»

Και για την Κατερίνα Καινούργιου μίλησαν στο «Χαμογέλα και Πάλι» η Ναταλί Κάκκαβα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

«Με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη πάντα μιλάμε. Δε χάθηκε αυτή η επικοινωνία και η επαφή που είχαμε. Η Κατερίνα Καινούργιου μου ευχήθηκε όταν της έστειλα κι εγώ ευχές για την εγκυμοσύνη της», ανέφερε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, η Ναταλί Κάκκαβα είχε εκφράσει το παράπονό της από την Κατερίνα Καινούργιου, λέγοντας πως είπε ψέματα ότι ο σύζυγός της, Γρηγόρης Γκουντάρας, έφυγε από την Super Katerina για να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του.

«Μην απομονώσουμε μία φράση που ενδεχομένως είναι η δική μου αλήθεια. Όλα καλά. Να έχει μία εκπληκτική πορεία επαγγελματικά και κυρίως προσωπικά», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Όταν έφυγα από την εκπομπή δεν είχα δουλειά. Ήμουν στην BarkingWell και θα τιμώ τον Νίκο Κοκλώνη μέχρι τέλους. Στα δύσκολα φαίνονται οι φίλοι. Δεν υπάρχει κάτι να ξεκαθαρίσουμε με την Κατερίνα Καινούργιου, μπορεί να έχει την πληροφόρηση ότι θα έκανα εκπομπή, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν θεωρώ ότι ήταν μία πολύ κακή χρονιά η περσινή, μπορεί για κάποιους να ήταν, για μένα όχι», είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

«Η Κατερίνα Καινούργιου δεν πουλάει τίποτα στην τηλεόραση, μπορεί απλά να προκαλεί ενδιαφέρον το οτιδήποτε», πρόσθεσε.

