LIFESTYLE

16.11.2025 18:10

Μπαλάσκας για Λιάγκα: «Δεν τον έχω συναναστραφεί ποτέ εκτός αέρα»

16.11.2025 18:10
Ο Σταύρος Μπαλάσκας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Εδώ TV» και στην Ναταλί Κάκκαβα. Ο αστυνομικός αναλυτής μίλησε για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Λιάγκα στο Πρωινό στον ΑΝΤ1 και το αν μπορούν εύκολα να τον βάλουν σε καλούπια για όσα λέει.

«Ενοχλώ την τηλεοπτική πιάτσα εδώ και δεκαετίες. Είμαι πραγματικός, αληθινός, καυστικός. Κάποιοι θα ήταν δυσαρεστημένοι και κάποιοι ευχαριστημένοι. Είναι μπούρδες (σ.σ. αυτά που λένε για το τι δουλειά έχουν οι αστυνομικοί στα τηλεοπτικά πάνελ). Κάποιοι ενδεχομένως να δυσαρεστούνται, αλλά ξύδι. Στην πιάτσα υπάρχει ψωμί για όλους» είπε αρχικά ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Κάνω αυτοκριτική. Δεν βλέπω τις εκπομπές μου. Έχω κάνει λάθη, αλλά είναι περισσότερο από αυθορμητισμό, που πολλές φορές δεν μπορώ να τον χαλιναγωγήσω» πρόσθεσε.

«Δεν τον έχω συναναστραφεί ποτέ τον Γιώργο Λιάγκα εκτός αέρα. Εγώ δεν καλουπώνομαι με τίποτα. Επειδή το στυλ μου είναι λίγο περίεργο, δεν έχει έρθει κανένας να μου το κάνει αυτό. Έχουν έρθει με φιλικό τρόπο να με συμβουλεύσουν, αλλά να μου κάνουν παρατήρηση… δεν νομίζω. Η απάντησή μου αν μου πούνε να καλουπωθώ, θα είναι… αέρας» ξεκαθάρισε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

