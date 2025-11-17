Πάνος Μουζουράκης: Η δημόσια συγγνώμη στην Αρετή Κετιμέ στο πλατό του «The Voice» (Video)

Την επαγγελματία ερμηνεύτρια, Άννα Ψυχογιού είδαμε στο τελευταίο επεισόδιο των blind auditions στο The Voice, με την Αρετή Κετιμέ να παρουσιάζεται στο πλατό προκειμένου να υποστηρίξει την προσπάθεια της φίλης της.

Όταν η διαγωνιζόμενη ολοκλήρωσε την εμφάνισή της, ο Γιώργος Καπουτζίδης επέλεξε να μπει στο πλατό μαζί με την γνωστή καλλιτέχνιδα, αφήνοντας άφωνους όλους τους παρευρισκομένους.

«Είμαι μεγάλος φαν! Σας θεωρώ περιουσία για την Ελλάδα, είστε από τα πιο σημαντικά πρόσωπα που έχουμε στην Ελλάδα, για να παίζετε αυτό το όργανο και να συνεχίσετε για να ακούν οι νέοι» είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Πάνο Μουζουράκη να παίρνει αμέσως μετά τον λόγο:

«Μου δίνεται μια ευκαιρία να ζητήσω πραγματικά, ταπεινά, δημόσια συγγνώμη στην Αρετή. Στα νεότερα και πιο αυθάδη χρόνια μου, μου δόθηκε κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη να συμπληρώσω ένα ερωτηματολόγιο του Προυστ στο οποίο, μέσα στις 40 ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσεις μονολεκτικά, υπήρχε μια ερώτηση που έλεγε “ποια θεωρείς την πιο υπερεκτιμημένη αρετή;”. Το ίδιο θα απαντούσα, γιατί έγινε χάριν αστειότητος αυτό, άμα μου έλεγαν την ερώτηση “ποια θεωρείς την πιο σπουδαία αρετή;”. Θέλω να ζητήσω πραγματικά, ταπεινά, συγγνώμη. Είσαι ένας άγγελος. Ξέρω ότι έχουμε ξαναβρεθεί και την έχουμε ξανακάνει αυτή κουβέντα, αλλά νομίζω ότι αυτή η συγνώμη άξιζε και μια δημόσια εμφάνιση» πρόσθεσε ο Πάνος Μουζουράκης.

Η Αρετή Κετιμέ αρκέστηκε σε ένα χαμόγελο, επισημαίνοντας πως βρέθηκε σ’ αυτό το επεισόδιο του The Voice αποκλειστικά για να υποστηρίξει την καλή της φίλη και συνάδελφο.

Διαβάστε επίσης:

Μάριος Ιορδάνου: «Το πιο μεγάλο βάρος για ένα παιδί είναι η ζωή που δεν έζησαν οι γονείς του» (Video)

Μπαλάσκας για Λιάγκα: «Δεν τον έχω συναναστραφεί ποτέ εκτός αέρα»

Σταμάτης Κραουνάκης: «Η πιο όμορφη μουσική μου είναι αυτή που δεν γράφτηκε ακόμα» (Video)