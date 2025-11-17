«Είμαι αυτοδημιούργητη» δήλωσε η Πάρις Χίλτον – «Είσαι σε παραλήρημα» της γράφουν, οι αντιδράσεις στα social media

«Είμαι αυτοδημιούργητη. Έχω καταφέρει όλα αυτά μόνη μου» δήλωσε η Πάρις Χίλτον στους Sunday Times για την επιχείρηση 11:11 Media, η οποία σήμερα αποτιμάται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια και απασχολεί 25 υπαλλήλους, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων στα social media.

«Αυτό είναι επικός ναρκισσισμός», «είναι σε παραλήρημα», «Ακόμα και αν δεν πήρες αρχικό κεφάλαιο, επιχορηγήσεις ή άλλη άμεση υποστήριξη, υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των κινδύνων που μπορεί να αναλάβει κάποιος που προέρχεται από ένα περιβάλλον πλούτου και ασφάλειας και εκείνων που μπορεί να αναλάβει κάποιος που απλά προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην», «Αν δεν ήσουν μια Χίλτον, δεν θα ήσουν τόσο μεγάλη όσο είσαι. Ναι, έκανες όνομα για τον εαυτό σου, αλλά αυτό είναι επειδή προέρχεσαι από πλούσια οικογένεια και ένα γνωστό όνομα», «δεν θα ήταν καθόλου γνωστή αν δεν ήταν το υπόβαθρο της γενεαλογικής της ευημερίας. Δεν έχει ιδέα για τα προνόμια που έχει» είναι λίγα μόνο από τα σχόλια στη 44χρονη κληρονόμο.

Υπενθυμίζεται ότι παππούς της Πάρις Χίλτον ήταν ο δισεκατομμυριούχος Μπάρον Χίλτον, ο οποίος όταν πέθανε το 2019 άφησε το 97% της περιουσίας του στο ίδρυμα της οικογένειας Χίλτον και τίποτα στην Πάρις. Ωστόσο, οι γονείς της, Κάθι και Ρικ Χίλτον είχαν περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων.

«Ήμασταν πολύ κοντά και πάντα τρώγαμε μαζί μεσημεριανό και βραδινό, και πάντα μου έλεγε: “Πάρις, δουλεύεις πιο σκληρά από οποιονδήποτε διευθύνοντα σύμβουλο γνωρίζω”. Μου έλεγε, μάλιστα, “παλιά ήμουν γνωστός ως Μπάρον Χίλτον, αλλά τώρα είμαι γνωστός ως ο παππούς της Πάρις Χίλτον” και πάντα γελούσαμε με αυτό» είπε η ίδια, αναφερόμενη στον παππού της.

«Ως παιδί ζούσα μια πολύ προστατευμένη ζωή. Δεν μου επιτρεπόταν να φοράω μακιγιάζ, δεν μου επιτρεπόταν να βγαίνω ραντεβού. Δεν πήγαινα στους σχολικούς χορούς. Οι γονείς μου ήταν πολύ, πολύ αυστηροί» ανέφερε στη συνέχεια, ενώ ερωτηθείσα για τα πάρτι στα οποία συμμετείχε τα προηγούμενα χρόνια, η Πάρις Χίλτον απάντησε:

«Ήμουν όπως κάθε άλλη νεαρή κοπέλα — μεγάλωνα, έβγαινα — αλλά με παρακολουθούσε όλος ο κόσμος. Τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά οι εφημερίδες, λατρεύουν να δίνουν σε όλα μια κουτσομπολίστικη χροιά».

