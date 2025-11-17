search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 16:53
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 15:42

Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει: Ποιος θρύλος του Χόλιγουντ του έχει κάνει την πιο απίστευτη σεξουαλική πρόταση

17.11.2025 15:42
eddie merfi 88- new

Μια σεξουαλική πρόταση που του έμεινε αξέχαστη όλα αυτά τα χρόνια αφηγείται ο διάσημος κωμικός Έντι Μέρφι, στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Being Eddie».

Όπως αποκάλυψε ο 64χρονος ηθοποιός, στο πάρτι για τα 21α γενέθλια του, πριν από αρκετές δεκαετίες στο θρυλικό Studio  54, ανάμεσα στους καλεσμένος ήταν και ο Γιουλ Μπρίνερ με τη σύζυγό του. 

Κάποια στιγμή ο θρυλικός ηθοποιός πλησίασε τον Μέρφι και τον ρώτησε: «Πώς θα σου φαινόταν να γυρίσουμε στο διαμέρισμά μου με τη σύζυγό μου και να κάνουμε το δικό μας πάρτι;»

Εκείνη την ώρα, ο Μέρφι του απάντησε «Όχι, ευχαριστώ, είμαι κουλ (εντάξει)» αλλά αργότερα  συνειδητοποίησε ότι «η γυναίκα του Μπρίνερ χαμογελούσε», όσο ο άντρα της έκανε την πρόταση για τρίο. « Ήθελε να γ@@@ τη γυναίκα του;» αναρωτιέται στο ντοκιμαντέρ ο διάσημος κωμικός. 

Ο Γιούλ Μπρίνερ πέθανε το 1985 μετά από μάχη με καρκίνο του πνεύμονα.

Πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, ο Μέρφι – οποίος δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ, παρά τις μεγάλες κινηματογραφικές, εμπορικές επιτυχίες του, μίλησε επίσης για το «ψεύτικο» Χόλιγουντ και εξήγησε γιατί πιστεύει ότι η Ακαδημία Κινηματογράφου τον έχει «σνομπάρει». 

«Ένας από τους λόγους που δεν πηγαίνω σε απονομές βραβείων και τέτοια πράγματα, η αίσθηση του να βρίσκομαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο διάσημους ανθρώπους που όλοι θέλουν να κερδίσουν κάποιο τρόπαιο, αυτό το συναίσθημα είναι τόσο άσχημο», δήλωσε στην USA Today. 

«Όλοι ντύνονται και ενεργούν ψεύτικα... το να βρίσκομαι απλώς σε ένα δωμάτιο γεμάτο διάσημους ανθρώπους είναι απλώς περίεργο – δεν μου αρέσει», συνέχισε ο διάσημος κωμικός. 

Διαβάστε επίσης:

Αγγελική Ηλιάδη κατά Δημήτρη Ουγγαρέζου: «Να μάθει να μιλάει όταν αναφέρεται σε γυναίκες – Δεν έχει ήθος και παιδεία» (Video)

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που συνελήφθη στην Αττική Οδό: «Η ανθρωποφαγία που έγινε δεν υπάρχει – Έχουν γραφτεί τέρατα»

O Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ από το «Grey’s Anatomy» ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasp poreia 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ποιος έδωσε εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές – Προσήχθη ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου, ενώ μετέφερε καρέκλες

polonia tusk
ΚΟΣΜΟΣ

Τη Ρωσία δείχνει η κυβέρνηση Τουσκ για το «σαμποτάζ» στη σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας

pasok-nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις της Θρασκιά: «Τσιπρολογία και άγιος ο θεός» – «Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα»

mike-pompeo
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πομπέο αναλαμβάνει σύμβουλος της ουκρανικής «Fire Point» εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς – Από πρακτορείο κάστινγκ για ταινίες του Ζελένσκι στην παραγωγή πυραύλων

ΚΕΤΗΕΑ
ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει στον ΕΟΠΑΕ; Καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές σε χρήστες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

14112025-ydoe-apates-1-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θα γίνει τη Δευτέρα» - Νέες αποκαλύψεις προαναγγέλλει ο Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 16:51
pasp poreia 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ποιος έδωσε εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές – Προσήχθη ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου, ενώ μετέφερε καρέκλες

polonia tusk
ΚΟΣΜΟΣ

Τη Ρωσία δείχνει η κυβέρνηση Τουσκ για το «σαμποτάζ» στη σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας

pasok-nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική ΠΑΣΟΚ με Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις της Θρασκιά: «Τσιπρολογία και άγιος ο θεός» – «Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα»

1 / 3