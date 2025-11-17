Ο Έντι Μέρφι αποκαλύπτει: Ποιος θρύλος του Χόλιγουντ του έχει κάνει την πιο απίστευτη σεξουαλική πρόταση

Μια σεξουαλική πρόταση που του έμεινε αξέχαστη όλα αυτά τα χρόνια αφηγείται ο διάσημος κωμικός Έντι Μέρφι, στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Being Eddie».

Όπως αποκάλυψε ο 64χρονος ηθοποιός, στο πάρτι για τα 21α γενέθλια του, πριν από αρκετές δεκαετίες στο θρυλικό Studio 54, ανάμεσα στους καλεσμένος ήταν και ο Γιουλ Μπρίνερ με τη σύζυγό του.

Κάποια στιγμή ο θρυλικός ηθοποιός πλησίασε τον Μέρφι και τον ρώτησε: «Πώς θα σου φαινόταν να γυρίσουμε στο διαμέρισμά μου με τη σύζυγό μου και να κάνουμε το δικό μας πάρτι;»

Eddie Murphy reveals wild sex proposition from Hollywood legend at his 21st birthday party https://t.co/9NNOd6jUSk pic.twitter.com/DYtrvxIw7q — New York Post (@nypost) November 17, 2025

Εκείνη την ώρα, ο Μέρφι του απάντησε «Όχι, ευχαριστώ, είμαι κουλ (εντάξει)» αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι «η γυναίκα του Μπρίνερ χαμογελούσε», όσο ο άντρα της έκανε την πρόταση για τρίο. « Ήθελε να γ@@@ τη γυναίκα του;» αναρωτιέται στο ντοκιμαντέρ ο διάσημος κωμικός.

Ο Γιούλ Μπρίνερ πέθανε το 1985 μετά από μάχη με καρκίνο του πνεύμονα.

Πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, ο Μέρφι – οποίος δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ, παρά τις μεγάλες κινηματογραφικές, εμπορικές επιτυχίες του, μίλησε επίσης για το «ψεύτικο» Χόλιγουντ και εξήγησε γιατί πιστεύει ότι η Ακαδημία Κινηματογράφου τον έχει «σνομπάρει».

«Ένας από τους λόγους που δεν πηγαίνω σε απονομές βραβείων και τέτοια πράγματα, η αίσθηση του να βρίσκομαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο διάσημους ανθρώπους που όλοι θέλουν να κερδίσουν κάποιο τρόπαιο, αυτό το συναίσθημα είναι τόσο άσχημο», δήλωσε στην USA Today.

«Όλοι ντύνονται και ενεργούν ψεύτικα... το να βρίσκομαι απλώς σε ένα δωμάτιο γεμάτο διάσημους ανθρώπους είναι απλώς περίεργο – δεν μου αρέσει», συνέχισε ο διάσημος κωμικός.

Διαβάστε επίσης:

Αγγελική Ηλιάδη κατά Δημήτρη Ουγγαρέζου: «Να μάθει να μιλάει όταν αναφέρεται σε γυναίκες – Δεν έχει ήθος και παιδεία» (Video)

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που συνελήφθη στην Αττική Οδό: «Η ανθρωποφαγία που έγινε δεν υπάρχει – Έχουν γραφτεί τέρατα»

O Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ από το «Grey’s Anatomy» ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο (Video)