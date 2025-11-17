Μαριάννα Πολυχρονίδη: Η συνεργασία μου με τον Θάνο Μικρούτσικο ήταν δώρο ζωής

Στη συνεργασία της με τον Θάνο Μικρούτσικο, που την χαρακτήρισε δώρο ζωής, αναφέρθηκε η Μαριάννα Πολυχρονίδη, τονίζοντας ότι μέσα από τη συνύπαρξή της με τον σπουδαίο συνθέτη δεν ωφελήθηκε μόνο επαγγελματικά. Και αυτό γιατί ήταν ένας άνθρωπος που τιμούσε όσους βρίσκονταν γύρω του, ενώ μέσα από τη στάση του υμνούσε πολύ την αγάπη μεταξύ φίλων.



«Ήταν για μένα ένα τεράστιο δώρο, δώρο ζωής, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στη μουσική και στο ότι μου χάρισε τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο. Μέχρι τότε είχα πολλές συμμετοχές, αλλά έκανα τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο με τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Λίνα Νικολακοπούλου», είπε αρχικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη αναφέρθηκε και στη γνωριμία της με τον αείμνηστο συνθέτη: «Γνωριστήκαμε στην παράσταση του Θέμη Μουμουλίδη ”Ταξίδι στον Σταυρό του Νότου” που ήταν για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καββαδία. Είναι σπουδαίο το ότι έφερε αυτό τον μεγάλο ποιητή στα αυτιά μας και αυτή την περίεργη γλώσσα».

Επίσης, η ηθοποιός και τραγουδίστρια επισήμανε ότι ο Θάνος Μικρούτσικος ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τους φίλους του και τους συνεργάτες του, με τον ίδιο να παλεύει συνεχώς, ώστε να εξελίσσονται οι προσωπικές του σχέσεις. Συγκεκριμένα, σημείωσε:«Ο Θάνος υμνούσε πολύ τη φιλική αγάπη. Τιμούσε βαθιά όλους τους ανθρώπους που είχε επιλέξει να είναι γύρω του. Δούλευε πολύ για όλες τις σχέσεις, με τους συνεργάτες του και τους ανθρώπους του. Εμένα δεν μου έχει τύχει ξανά ούτε με κολλητή μου φίλη να μου τηλεφωνεί κάθε πρωί την ίδια ώρα, έτσι για να τα πούμε. Αυτό που έλεγε και το εννοούσε ήταν ”Δεν σου δίνω μόνο εγώ. Μου δίνεις και εσύ. Ό,τι σου δίνω, μου δίνεις”. Αυτό είναι μεγαλειώδες και σπάνιο, ειδικά όταν προέρχεται από έναν τόσο καταξιωμένο άνθρωπο».

