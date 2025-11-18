search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

18.11.2025

Σίντνεϊ Σουίνι: Έλαμψε στο κόκκινο χαλί των Governors Awards (Photos)

18.11.2025 08:33
souini-new

Στην τελετή απονομής των Governors Awards παραβρέθηκε η Σίντνεϊ Σουίνι την Κυριακή (16/11), πραγματοποιώντας μια λαμπερή εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα!

Επιλέγοντας ένα φόρεμα Miu Miu με ανοιχτούς ώμους και ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς, η 28χρονη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί με χάρη και αυτοπεποίθηση, κλέβοντας την παράσταση!

Όπως σχολιάζει, μάλιστα, η Page Six, η Σίντνεϊ Σουίνι «είχε σαφώς τη Μέριλιν Μονρόε στο μυαλό της», καθώς τη θύμισε αρκετά.

Σε αντίθεση, πάντως, με την Μέριλιν που μας έμαθε ότι «τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας», η Σίντνεϊ περιόρισε στο ελάχιστο τα κοσμήματα και αρκέστηκε σε δύο διαμαντένια δαχτυλίδια Dena Kemp και ένα ζευγάρι λαμπερά σκουλαρίκια.

Η εμφάνιση στα Governors Awards ήρθε λίγο μετά το όχι ιδιαίτερα καλό ξεκίνημα της νέας ταινίας της Σουίνι με τίτλο «Christy», η οποία στα ταμεία έβγαλε μόνο 1,3 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο.

«Δεν δημιουργούμε πάντα τέχνη για τα νούμερα, αλλά για τον αντίκτυπο. Και η Christy ήταν το έργο με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή μου» είπε η ίδια στο Instagram, υπερασπιζόμενη την ταινία.

1 / 3