search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:32
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 11:21

Η Σίντνεϊ Σουίνι κορίτσι του Μποντ; Τι απαντά στις φήμες η ηθοποιός

30.10.2025 11:21
Sydney-Sweeney-new

Η Σίντνεϊ Σουίνι λέει ότι θα «διασκέδαζε περισσότερο ως Τζέιμς Μποντ» σε απάντηση στις φήμες ότι μπορεί να συμμετέχει στο καστ της επερχόμενης ταινίας της κινηματογραφικής σειράς.

«Εξαρτάται από το σενάριο» είπε η σταρ όταν ρωτήθηκε αν θα υποδυθεί ένα από τα κορίτσια του Μποντ.

Οι ηθοποιοί που θα έχουν ρόλους στην επόμενη ταινία του Μποντ δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά υπήρξαν φήμες ότι η Σουίνι θα συμμετάσχει. Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο σκηνοθέτης του «Dune», Ντενί Βιλνέβ.

«Δεν μπορώ… δεν ξέρω… για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω όλες τις φήμες για τον Μποντ» δήλωσε η ηθοποιός στο Variety.

Η αναζήτηση του διαδόχου του Ντάνιελ Κρεγκ, μετά την τελευταία του ερμηνεία ως Τζέιμς Μποντ στην ταινία «No Time To Die» του 2021, συνεχίζει να τροφοδοτεί φήμες.

Η Σουίνι, η οποία έγινε πολύ από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο εφηβικό δράμα Euphoria, μίλησε επίσης για τις έντονες πιέσεις στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Ως ηθοποιός, είναι πολύ πιο δύσκολο να στέκεσαι σε ένα δωμάτιο και να απαιτείς την αξία σου και οι άνθρωποι να σε κοιτάζουν και να σε εκτιμούν. Πρέπει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου κάτι: “Έι, Σιντ, είσαι πραγματικά δυνατή. Στάσου στο ύψος σου”».

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Θρίλερ, δράμα και «Nouvelle Vague» (Videos)

Ο Steven Spielberg ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον συνθέτη John Williams για την επερχόμενη ταινία του με θέμα τα UFO

George MacKay: Τι απαντά στις φήμες που τον θέλουν να είναι ο επόμενος James Bond

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kassellakis_jetten_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης συγχαίρει τον Ρομπ Γέτεν: Η Ευρώπη έχει ανάγκη από ηγέτες που ζουν με διαφάνεια

kia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή

sudan-stratos-opla
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στο Σουδάν: «Σκότωσαν αμάχους και ασθενείς στα κρεβάτια τους» – Χάος, αγριότητα και αίμα στο Ελ Φάσερ

klouva-kypros-1-1200×675
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγέλαφος στην Κύπρο: Πολίτης βρέθηκε σε κλούβα με κατάδικους από λάθος

digital_euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το ψηφιακό ευρώ, το 2027 η πιλοτική έκδοση, λέει η ΕΚΤ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:32
kassellakis_jetten_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης συγχαίρει τον Ρομπ Γέτεν: Η Ευρώπη έχει ανάγκη από ηγέτες που ζουν με διαφάνεια

kia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή

sudan-stratos-opla
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στο Σουδάν: «Σκότωσαν αμάχους και ασθενείς στα κρεβάτια τους» – Χάος, αγριότητα και αίμα στο Ελ Φάσερ

1 / 3