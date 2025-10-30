Η Σίντνεϊ Σουίνι κορίτσι του Μποντ; Τι απαντά στις φήμες η ηθοποιός

Η Σίντνεϊ Σουίνι λέει ότι θα «διασκέδαζε περισσότερο ως Τζέιμς Μποντ» σε απάντηση στις φήμες ότι μπορεί να συμμετέχει στο καστ της επερχόμενης ταινίας της κινηματογραφικής σειράς.

«Εξαρτάται από το σενάριο» είπε η σταρ όταν ρωτήθηκε αν θα υποδυθεί ένα από τα κορίτσια του Μποντ.

Οι ηθοποιοί που θα έχουν ρόλους στην επόμενη ταινία του Μποντ δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά υπήρξαν φήμες ότι η Σουίνι θα συμμετάσχει. Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο σκηνοθέτης του «Dune», Ντενί Βιλνέβ.

«Δεν μπορώ… δεν ξέρω… για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω όλες τις φήμες για τον Μποντ» δήλωσε η ηθοποιός στο Variety.

Η αναζήτηση του διαδόχου του Ντάνιελ Κρεγκ, μετά την τελευταία του ερμηνεία ως Τζέιμς Μποντ στην ταινία «No Time To Die» του 2021, συνεχίζει να τροφοδοτεί φήμες.

Η Σουίνι, η οποία έγινε πολύ από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο εφηβικό δράμα Euphoria, μίλησε επίσης για τις έντονες πιέσεις στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Ως ηθοποιός, είναι πολύ πιο δύσκολο να στέκεσαι σε ένα δωμάτιο και να απαιτείς την αξία σου και οι άνθρωποι να σε κοιτάζουν και να σε εκτιμούν. Πρέπει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου κάτι: “Έι, Σιντ, είσαι πραγματικά δυνατή. Στάσου στο ύψος σου”».

