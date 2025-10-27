search
27.10.2025
ΣΙΝΕΜΑ

27.10.2025 14:33

George MacKay: Τι απαντά στις φήμες που τον θέλουν να είναι ο επόμενος James Bond

GeorgeMacKay

Ο George MacKay απάντησε στις μακροχρόνιες εικασίες που τον συνδέουν με τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, λέγοντας ότι είναι κολακευμένος που θεωρείται πιθανός διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο Βρετανός ηθοποιός εμφανίζεται τακτικά στις λίστες των στοιχηματικών εταιρειών με τους υποψηφίους για τον εμβληματικό ρόλο. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian χαρακτηρίζεται πρόσωπο με «αυτή την εμφάνιση που συνδυάζει αόριστη κακία με ασαφή ικανότητα» και «μια δόση εκκεντρικού αινιγματικού».

Νωρίτερα φέτος, ο σχολιαστής και συγγραφέας, Μαρκ Ο’ Κόνελ τον χαρακτήρισε επίσης «ενδιαφέρουσα» επιλογή που «έχει ταλέντο» όταν σε δηλώσεις του στο PageSix αναφέρθηκε στο ποιος θα μπορούσε να ακολουθήσει τη θέση του Ντάνιελ Κρεγκ. Βοηθάει επίσης το γεγονός ότι πρωταγωνίστησε μαζί με ένα κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, τη Λέα Σεϊντού, στην ταινία του 2023 «Το Τέρας».

Όταν στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «& Sons» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου BFI ρωτήθηκε αν ενδιαφέρεται για τον ρόλο του Τζέιμπς Μποντ δεν μπόρεσε παρά να χαμογελάσει.

«Έλα τώρα. Εννοώ Μποντ. Ναι, σίγουρα» γέλασε. Όταν ρωτήθηκε αν τον έχουν προσεγγίσει απάντησε: «Δεν θα μπορούσα να πω… Όχι, δεν θα πω κάτι περισσότερο από αυτό».

«Αλλά, είναι ωραίο να είσαι στο παιχνίδι, ξέρεις; Και τι ρόλος; Μου αρέσει ο Ντενί Βιλνέβ είναι κορυφαίος. Οπότε ναι, φυσικά».

Τον Ιούνιο ανακοινώθηκε ότι ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ, γνωστός για τη σκηνοθεσία των «Dune», «Arrival» και «Blade Runner 2049», θα αναλάμβανε τα ηνία της εμβληματικής βρετανικής σειράς κατασκοπείας στο πλαίσιο σημαντικής δημιουργικής αναμόρφωσης.

