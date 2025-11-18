search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 12:16
18.11.2025 09:49

Σοφία Μουτίδου: «Έκλαψα όταν είδα τον Δημήτρη Λιγνάδη με χειροπέδες – Ήταν κάτι που με κλόνισε βαθιά» (Video)

18.11.2025 09:49
Με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του Δημήτρη Σταρόβα για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και το σοκ που -όπως είπε- ένιωσε όταν είδε τον παιδικό του φίλο με χειροπέδες, η Σοφία Μουτίδου αναφέρθηκε στη σύλληψη του Δημήτρη Λιγνάδη, επισημαίνοντας ότι παρόλο που οι δυο τους δεν ήταν φίλοι, η ίδια κλονίστηκε βαθιά όταν τον είδε με χειροπέδες.

«Εγώ τον Δημήτρη Λιγνάδη δεν τον ήξερα και τον είδα σε ένα αεροπλάνο και κάναμε ένα διήμερο φανταστικό. Μετά από κάποιο καιρό, έγινε αυτό που έγινε. Εμένα αυτή ήταν η σχέση μου με τον Δημήτρη. Όταν τον είδα με χειροπέδες, έκλαψα. Μου φάνηκε πολύ περίεργο, γιατί ήταν κάτι που με κλόνισε βαθιά. Ένας άνθρωπος που τον γνώρισα σε άλλη στιγμή, συνδέθηκα αλλιώς, βγήκε κάτι που δεν ήξερα και τον είδα σε μια εικόνα άλλη. Απλώς συμβαίνει και κάτι δεύτερο που είναι το συναίσθημα» είπε στον τηλεοπτικό αέρα του «Real View», ξεκινώντας με τις συνεργάτιδές της στην εκπομπή μια συζήτηση αναφορικά με το πόσο λογικό είναι να νιώθεις την ανάγκη να βρεθείς δίπλα σε κάποιον που καταδικάζεται για πράξεις ποινικά κολάσιμες όταν προηγουμένως είχες μαζί του μια σχέση φιλική.

«Εγώ τότε, με το #metoo, απόρησα. Αναρωτήθηκα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κολλητούς; Φυσικά και νιώθεις άβολα και υπάρχει στίγμα. Ως φίλος δεν νιώθεις την ανάγκη να του πεις “μα εγώ σε ήξερα”;» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι είναι λογικό να υπερισχύει το συναίσθημα.

Η Ελίνα Παπίλα από την πλευρά της διαφώνησε, επισημαίνοντας ότι έχει σημασία το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται κάποιος, ενώ υποστήριξε ότι ο φίλος θα έπρεπε να είναι, ίσως, ο πιο αυστηρός απέναντί του.

