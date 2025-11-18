Άβα Γαλανοπούλου: Η αποχή από την τηλεόραση, οι «Δύο Ξένοι» και τα αρνητικά σχόλια (Video)

Για την πολύχρονη απουσία της από την τηλεόραση μίλησε η Άβα Γαλανοπούλου καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The2Night Show», με την ηθοποιό να διαψεύδει -μεταξύ άλλων- τις φήμες που την ήθελαν παλαιότερα με τον παρουσιαστή, εξηγώντας ότι η σχέση τους ήταν πάντα φιλική.

«Είναι πολλά τα χρόνια που έχω να κάνω τηλεόραση. Δεν ήρθε στα χέρια μου κάτι που να κουμπώνουν όλες οι συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια η κωμωδία αγνοείται. Μου άρεσαν πολύ οι “Σέρρες”. Τρυφερή, με ευαισθησία και χιούμορ, ανθρώπινοι χαρακτήρες» είπε και πρόσθεσε:

«Είχαμε βγει 2-3 φορές παρέα και μια φορά βρεθήκαμε τυχαία στην Κηφισιά. Μετά από αυτό με ρώτησαν αν τα έχουμε. Κάποιος μάλιστα με επέπληξε “μην τα φτιάξεις μαζί του, είναι γυναικάς, θα κόβεις τα τρόλεϊ από το κέρατο”. Εγώ είπα ότι είμαστε μόνο φίλοι. Έχω κάνει μόνο δυο σχέσεις στη ζωή μου. Μας έγραψαν τζάμπα τα πρωτοσέλιδα. Σε είχα ρωτήσει να κάναμε κάτι, να απαντούσα και μου είπες να μην ασχολούμαι».

Η Άβα Γαλανοπούλου αποκάλυψε στη συνέχεια, ότι είχε πει «όχι» σε προτάσεις που αργότερα έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Μία εξ αυτών, ήταν η σειρά «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

«Μου έφερναν τα πρώτα επεισόδια στο θέατρο, όμως άλλαζε συνέχεια το καστ. Δεν μου έλεγαν ποιος θα έκανε τον Σάββα. Δεν μου κόλλαγε. Μετά έσκασε πρόταση από ΑΝΤ1 και έκλεισα τη δουλειά. Ο Καπουτζίδης έδειξε όλη του την ωριμότητα στις Σέρρες» τόνισε.

Η Άβα Γαλανοπούλου είχε αρνηθεί, επίσης, ρόλο στο «Συμπέθεροι από τα Τίρανα» των Ρέππα – Παπαθανασίου.

«Ήταν για τον ρόλο που έπαιξε αρχικά η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και μετά η Βίκυ Σταυροπούλου. Δεν μπορούσα να με φανταστώ στον ρόλο και το εξήγησα. Γι’ αυτό μετά δουλέψαμε σε άλλη παράσταση» είπε.

Αναφερόμενη στη συνέχεια στη συμμετοχή της στους «Δύο Ξένους», η ηθοποιός κάνει λόγο για μια εποχή εντελώς διαφορετική.

«Είχαμε πολύ μεράκι. Δεν μας πείραζε που ήμασταν από τις 5 το πρωί στο πόδι. Άλλαζα τρεις συγκοινωνίες για να φτάσω. Δεν υπήρχε ούτε καμαρίνι. Αλλάζαμε στα σκαλάκια. Ξεκινάγαμε με γκάζια, πιστεύαμε ότι ξεκινάμε το όνειρο» σημείωσε.

Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα σχόλια που κατά καιρούς έχουν ακουστεί για την ίδια και τον χαρακτήρα της, επισημαίνοντας ότι αυτό που πραγματικά ενοχλεί είναι το γεγονός ότι είναι ειλικρινής.

«Δεν είμαι απότομη σαν χαρακτήρας, αλλά λέω αυτά που αισθάνομαι. Λέω ότι με ενοχλεί πάντα με ευγένεια και το συζητάω με σκηνοθέτη ή σεναριογράφο ή τον κειμενογράφο. Όταν έκανα καμαρίνι το 2011 με την Κατιάνα Μπαλανίκα, μου είπε κάτι πολύ ωραίο. Την είχα γνωρίσει όταν κάναμε τα “Τετράγωνα των Αστέρων” με τον Μαρίνο στο Mega και ερχόταν κάποια βράδια να φύγει μαζί του. «Μου είπε “τώρα κατάλαβα γιατί λένε για εσένα διάφορα. Είσαι κορίτσι σπαθί”. Της είπα ότι δεν θα τη ρωτήσω ποιοι τα λένε. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Σε βάθος χρόνου δεν αποδεικνύονται όλα; Αν ήμουν κακός ή ανέντιμος άνθρωπος, θα φαινόταν» τόνισε.

