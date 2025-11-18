Η Μπαντόσα… καρφώνει τον Τσιτσιπά με ένα τραγούδι σε live show (video) 

Αμέτρητα «καρφιά» για τον Στέφανο Τσιτσιπά πετάει η Πάουλα Μπαντόσα μετά τον χωρισμό τους.

Η Ισπανίδα τενίστρια αρχικά στα γενέθλιά της την περασμένη εβδομάδα, υπενθύμισε πως είναι … ελεύθερη, φορώντας μια κορδέλα και προχθές σε ένα talk show πέταξε αιχμές για τον πρώην σύντροφό της.

Κουβεντιάζοντας με τον παρουσιαστή το viral τραγούδι «La Perla» της Ροσαλία, είπε ότι της αρέσει ιδιαίτερα και ο παρουσιαστής σχολίασε ότι «χιλιάδες κορίτσια λένε πόσο τους αρέσει το La Perla», με την τενίστρια να γελά.

Εκεί κάποιος φώναξε… «Τσιτσιπάς» κι αυτή συμφώνησε: «Είμαι ακριβώς σε αυτό το σημείο της ζωής μου».

QUÉ ha sido ESTO 😅😅😅



– Badosa dice que le encanta la Perla de Rosalía

– Broncano: "Miles de chicas dicen lo mismo"

– Badosa: "Estamos en ese momento de la vida"



Alguien del público: "¡¡TSITSIPAS!!"



La reacción de Paula y el "tranquilidad" de Broncano no tienen precio 🤣 pic.twitter.com/bAOthZBsYa — David Orenes (@david_lrl) November 17, 2025

Το εν λόγω τραγούδι κάνει αναφορά σε πρώην σύντροφο για τον οποίο κάνει λόγο για τοξικότητα και αμέτρητες προσβολές.

Οι στίχοι του μεταφρασμένοι στα ελληνικά:

Γεια σου κλέφτη της ειρήνης

Ναρκοπέδιο για την ευαισθησία μου

Playboy, πρωταθλητή

Ξόδεψε τα χρήματα που έχεις και επίσης τα χρήματα που δεν έχεις

Είναι τόσο γοητευτικός, αστέρι του παράλογου

Ένας αντικατοπτρισμός, χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον πιο μπάσταρδο

Έχεις το βήμα της μεγάλης απογοήτευσης

Η τοπική απογοήτευση

εθνικός καρδιοκατακτητής

Ένας συναισθηματικός τρομοκράτης

Η μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου

Είναι μαργαριτάρι, κανείς δεν το εμπιστεύεται

Είναι ένα μαργαριτάρι με μεγάλη φροντίδα

Ο βασιλιάς του 13 14

Δεν ξέρει τι σημαίνει να παραθέτεις

Είναι το κέντρο του κόσμου

Και μετά τι άλλο θα έχει σημασία;

Επιτέλους πηγαίνεις σε θεραπεία, πηγαίνεις σε ψυχολόγο και επίσης ψυχίατρο.

Αλλά τι ωφελεί αν λες πάντα περισσότερο ψέματα παρά μιλάς;

Θα σε κάνουν μνημείο ανεντιμότητας

Δεν σε λυπάμαι

Όποιος μείνει μαζί σου στραγγίζεται

Πάντα προσκαλεί τον εαυτό του

Αν μπορείτε, ζήστε στο σπίτι κάποιου άλλου

Περπάτημα με κόκκινη σημαία, τρομερή καταστροφή

Θα πει ότι δεν ήταν αυτός, ότι ήταν ο doppelgänger του

Μην του δανείσεις ποτέ τίποτα, δεν θα το δώσει πίσω

Το να είναι χαλαρό κανόνι είναι η ειδικότητά του

Πιστότητα και πιστότητα

Είναι μια γλώσσα που δεν θα καταλάβει ποτέ

Το αριστούργημά της, η συλλογή σουτιέν της

Αν ζητήσετε βοήθεια θα εξαφανιστεί

Η τοπική απογοήτευση

εθνικός καρδιοκατακτητής

Ένας συναισθηματικός τρομοκράτης

Η μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου

Είναι μαργαριτάρι, κανείς δεν το εμπιστεύεται

Είναι ένα μαργαριτάρι με μεγάλη φροντίδα

