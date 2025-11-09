search
09.11.2025 12:57

Χρηστίδου για απιστία: «Είναι εξαπάτηση – Το σκέφτομαι αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα»

09.11.2025 12:57
xristidou

Τη δήλωση του Γιώργου Λάγιου ότι η απιστία θα έπρεπε να γίνει ξανά ποινικό αδίκημα σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της, το πρωί της Κυριακής, στην εκπομπή της.

«Εγώ το σκέφτομαι (σ.σ. αν η απιστία πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα). Αν σε εξαπατήσει ένας συνέταιρος ή κάπου αλλού, δεν μπορείς να καταφύγεις στα δικαστήρια; Ο γάμος δεν είναι μια συμφωνία κι υπογράφεις ότι θα είμαστε μαζί οι δυο μας; Αν εξαπατηθείς μέσα σε αυτή τη συμφωνία, δεν θα έπρεπε να δικαιωθείς; Πώς δικαιώνεσαι;», αναρωτήθηκε η παρουσιάστρια του Mega.

«Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν συμφωνώ, αλλά θα μπορούσε να είναι πλημμέλημα. Το προσεγγίζω ότι είναι μια εξαπάτηση, η οποία όντως μπορεί να σε οδηγήσει στο νοσοκομείο με σωματική βλάβη. Είναι κακοποίηση και δεν τιμωρείται καθόλου νομικά. Δεν μπορείς να βρεις δικαίωση μέσα από αυτό. Σκέφτομαι δυνατά, δεν έχω καταλήξει. Όλα είναι πράξεις. Μπορεί κι ένας φίλος σου ή οικογένειά σου να σε εξαπατήσει», κατέληξε.

