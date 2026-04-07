Αντώνης Λουδάρος: «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, γέλασα από την τρομάρα μου» (Video)

Την αντίδραση που είχε τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο γνωστοποίησε ο Αντώνης Λουδάρος, αποκαλύπτοντας ότι αιφνιδιάστηκε τόσο που ξέσπασε σε γέλια. Δεν έκρυψε, ωστόσο, ότι αρχικά τρόμαξε, βρίσκοντας το κουράγιο του αφού του διασφαλίστηκε ότι η κατάσταση ήταν αντιμετωπίσιμη.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Breakfast@Star», εξήγησε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, με σκοπό να στείλει το μήνυμα στον κόσμο να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη.

«Ήθελα επιτέλους να το πω, γιατί ήθελα να βρω κι εγώ τη δύναμή μου. Ήθελα στους ανθρώπους που δεν προσέχουν, να τους χτυπήσω ένα καμπανάκι. Γέλασα όταν διαγνώστηκα, από την τρομάρα μου νομίζω. Μέχρι να μου πουν ότι “ξέρεις κάτι Αντώνη; Δεν θα φύγεις από αυτό, από αυτό το πράγμα”. Όταν το πρωτοακούς το “είναι ένας καρκίνος”, λες “πλάκα μου κάνουν. Μάλλον κάποιος μου κάνει πλάκα, να κοιτάξω να δω τι γίνεται“» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Διαγνώστηκα με καρκίνο του δέρματος, η ιστορία αυτή δεν έχει τελειώσει»

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει για την περιπέτεια αυτή της υγείας του, τον περασμένο Φεβρουάριο, στην εκπομπή «Buongiorno», αναφέροντας πως άλλαξε σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει, πια, τη ζωή.

«Βλέπω πια τη ζωή πολύ διαφορετικά. Διαγνώστηκα με καρκίνο, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ. Το έμαθα τυχαία. Πήγα να βγάλω κάτι σαν σπυράκι, μου έκαναν βιοψία και μου είπαν πως είναι βασικοκυτταρικός καρκίνος, “μη φοβάσαι, θα το αντιμετωπίσουμε”. Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό, ήταν κοντά η οικογένεια και οι φίλοι μου. Αλλά ήταν ένα πολύ γερό μάθημα. Γιατί φοβήθηκα στην αρχή. Οι γιατροί με ξεφόβισαν, μου είπαν πως δεν είναι και τίποτα τρομερό και ότι αντιμετωπίζεται. Ήταν καρκίνος δέρματος, βασικοκυτταρικός. Δεν ήταν σε τρίτο στάδιο, που είναι το μελάνωμα, ώστε να είναι κάτι επίφοβο. Αυτό κράτησε για κάποιους μήνες, έκανα πέντε επεμβάσεις για να καθαριστεί, γιατί ήταν στο δέρμα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν το είχα πει ποτέ. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να το πεις. Τώρα πια μπορώ να το λέω. Πρέπει να είσαι και έτοιμος» είχε πει, μεταξύ άλλων.

