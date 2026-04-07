ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 16:39
H βρετανική κυβέρνηση απαγορεύει την είσοδο στον Κάνιε Γουεστ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η βρετανική κυβέρνηση μπλόκαρε την άδεια του Κάνιε Γουέστ να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από διαμάχη σχετικά με την προγραμματισμένη εμφάνιση του στο Wireless Festival του καλοκαιριού στο Λονδίνο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε στο BBC ότι ο ράπερ υπέβαλε αίτηση για να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο χθες μέσω Ηλεκτρονικής Άδειας Ταξιδιού (ETA).

Ανέφερε ότι η απόφαση άρνησης της άδειας ελήφθη με το σκεπτικό ότι η παρουσία του δεν θα ήταν ευνοϊκή για το δημόσιο καλό.

Για σχεδόν μισή δεκαετία, ο Γουέστ έχει προκαλέσει οργή για μια σειρά από αντισημιτικά, ρατσιστικά και φιλοναζιστικά σχόλια.

