Γιατί οι ποδοσφαιριστές έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν άνοια ή Αλτσχάιμερ;

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Είτε πρόκειται για προπόνηση είτε για έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, οι ποδοσφαιριστές παίζουν την υγεία του εγκεφάλου τους κορώνα γράμματα κάθε φορά που μπαίνουν στη γήπεδο.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν οι ειδικοί, επισημαίνοντας ότι οι συνταξιούχοι ποδοσφαιριστές διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, ιδιαίτερα νόσου Αλτσχάιμερ, σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό σύμφωνα με πολλές μελέτες.

Μάλιστα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτός ο αυξημένος κίνδυνος οφείλεται εν μέρει στην εκτέλεση μιας συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής κίνησης: Της κεφαλιάς.

Ειδικότερα, έρευνες που εξέτασαν τις επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων της μπάλας με το κεφάλι, κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης ή ενός παιχνιδιού διαπίστωσαν άμεσες αλλά βραχυπρόθεσμες αλλαγές στους δείκτες υγείας του εγκεφάλου, όπως αναφέρει στο The Conversation, ο Σάμιουελ Φράνσις Λίνεϊ Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης στην Εγκεφαλοαγγειακή Φυσιολογία, Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Αυτές περιελάμβαναν:

μειωμένη γνωστική λειτουργία

χαμηλότερη ικανότητα ελέγχου της ροής του αίματος στον εγκέφαλο

αυξήσεις στους βιοδείκτες αίματος που υποδηλώνουν νευρική βλάβη

«Οι παραπάνω παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι η λειτουργία του εγκεφάλου μπορεί να επηρεαστεί προσωρινά, αμέσως μετά από μια μόνο προπόνηση ή αγώνα που περιλαμβάνει κεφαλιές. Επιπλέον, οι ποδοσφαιριστές με ιστορικό κεφαλιάς διαπιστώνεται ότι έχουν μειωμένη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου σε σύγκριση με άτομα χωρίς ιστορικό κεφαλιάς στο ποδόσφαιρο. Αυτό υποδηλώνει ότι η κεφαλιά μειώνει την αγγειακή λειτουργία του εγκεφάλου, η οποία θεωρείται πρώιμος δείκτης νευροεκφυλιστικής νόσου» εξηγεί ο Δρ.Σάμιουελ Φράνσις Λίνεϊ.

Ωστόσο, ενώ υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ της κεφαλιάς σε μια μπάλα ποδοσφαίρου και του αυξημένου κινδύνου νευροεκφυλιστικών ασθενειών, είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι αυτή η δεξιότητα προκαλεί άμεσα άνοια ή Αλτσχάιμερ.

«Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η ανίχνευση ανεπαίσθητων αλλαγών στη λειτουργία του εγκεφάλου παραμένει δύσκολη. Ακόμα και με εξελιγμένες τεχνικές απεικόνισης, μικρές αλλοιώσεις στη λειτουργία του εγκεφάλου μπορεί να μην εντοπιστούν μέχρι να είναι πολύ αργά» συμπληρώνει ο Τιάγκο Πεκάνια Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Ανθρώπινης Καρδιαγγειακής Κλινικής, Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Οι κεφαλιές στο ποδόσφαιρο σπάνια προκαλούν συμπτώματα διάσεισης, η οποία έχει επίσης συνδεθεί με την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ως εκ τούτου, είναι απίθανο μερικές κεφαλιές κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή μιας προπόνησης να προκαλέσουν ορατή βλάβη. Ωστόσο, οι παρενέργειες μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και χωρίς να προκαλέσουν εμφανή συμπτώματα.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις μπάλας-κεφαλιού μπορεί να προκαλέσουν σωρευτική βλάβη στον εγκέφαλο. Έτσι, όσο περισσότερες κεφαλιές εκτελούνται σε όλη την καριέρα ενός ατόμου, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος προβλημάτων.

Δεν υπάρχει ασφαλές όριο

Όπως και με την κατανάλωση αλκοόλ, πιθανότατα δεν υπάρχει καμία οδηγία που να μπορεί να χαρακτηριστεί ασφαλής.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) έχει απαγορεύσει την βολή με κεφαλιά σε αγώνες ποδοσφαίρου νέων για παιδιά κάτω των 12 ετών. Η FA συνιστά επίσης η χρήση κεφαλιάς να παραμείνει χαμηλής προτεραιότητας στην προπόνηση για άτομα κάτω των 18 ετών – με συστάσεις ότι η χρήση κεφαλιάς θα πρέπει να περιορίζεται στην προπόνηση ακόμη και μετά την ηλικία των 18 ετών.

Ωστόσο, ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτό δεν είναι αρκετό και ζητούν πλήρη απαγόρευση μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

Αυτές οι αλλαγές στους κανονισμούς έχουν εισαχθεί για τη βελτίωση της ευημερίας των παικτών. Ωστόσο, είναι αυθαίρετες. Επίσης, δεν κάνουν πολλά για να προστατεύσουν τους επαγγελματίες παίκτες, οι οποίοι μπορεί να χτυπούν την μπάλα με κεφαλιά σε κάθε προπόνηση ή αγώνα.

Ενώ η πλήρης απαγόρευση της χρήσης κεφαλιάς στο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η πιο αποτελεσματική στρατηγική μείωσης του κινδύνου, η χρήση κεφαλιάς αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του αθλήματος και έχει ενσωματωθεί στο ποδόσφαιρο για πάνω από έναν αιώνα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται να διεξαχθεί περισσότερη έρευνα για την κατανόηση της έκθεσης σε κρούσεις στο κεφάλι από την άποψη της απόδοσης, καθώς και από την άποψη της υγείας.

Εάν η έκθεση σε κεφαλιές σχετίζεται με οξείες αλλοιώσεις στη γνωστική, νευροαγγειακή ή νευρολογική λειτουργία, αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου αλλά και στη βραχυπρόθεσμη απόδοση και λήψη αποφάσεων των παικτών. Η κατανόηση αυτών των σχέσεων θα μπορούσε επομένως να συμβάλει τόσο στις πρωτοβουλίες για την ευημερία των παικτών όσο και στις στρατηγικές βελτιστοποίησης της απόδοσης στο ποδόσφαιρο.

Καθοριστικός ο ρόλος των υλικών κατασκευής της μπάλας

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην ασφάλεια της κεφαλιάς είναι η ίδια η μπάλα. Η έρευνα δείχνει ότι το υλικό της μπάλας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη μεταφορά ενέργειας από την μπάλα στον εγκέφαλο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η προσπάθεια για την ανάπτυξη ασφαλέστερων μπαλών παιχνιδιού, σίγουρα θα μείωνε τον κίνδυνο για την υγεία του εγκεφάλου των παικτών.

Πηγή: theconversation.com

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