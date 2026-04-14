ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:04
14.04.2026 12:12

Χίος: 32χρονη τραυματίστηκε στον ρουκετοπόλεμο το βράδυ της Ανάστασης – Μεταφέρθηκε για χειρουργείο στην Αθήνα

Σε νοσοκομείο της Αθήνας διακομίστηκε μία 32χρονη γυναίκα από τη Χίο, η οποία τραυματίστηκε από ρουκέτα στο Βροντάδο το βράδυ της Ανάστασης.

Η γυναίκα πήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου με μέλη της οικογένειάς της όταν δέχτηκε την ρουκέτα στη γνάθο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 32χρονη υπέστη συντριπτικό κάταγμα και κρίθηκε αναγκαία η αντιμετώπιση του περιστατικού από γναθοχειρουργό.

Λόγω της έλλειψης αυτής της ειδικότητας στο νοσοκομείο της Χίου, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών και υπεβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

